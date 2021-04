Ana Rosa hurga en las vergüenzas del PSOE: «¿Por qué Gabilondo acepta esto?»

Las elecciones inminentes en Madrid este próximo 4 de mayo de 2021 están dejando entrever la costuras de los partidos.

Ahí tienen, sin ir más lejos, a Pablo Iglesias nerviosísimo porque ha dejado la vicepresidencia segunda del Gobierno para venir a ser cuarto o quinto en la región madrileña, pensando que su sola presencia iba a cambiar las tornas. Se tiene en demasiada buena estima el podemita y ahora se ha convertido en un perfecto don nadie.

Y en otro sitio en el que cuecen habas es en el PSOE, particularmente en su sección de Madrid. De ganar las elecciones en 2019 aunque no pudieron formar gobierno, han visto en apenas dos años de mandato de Isabel Díaz Ayuso cómo la del PP se ha erigido en figura nacional y ha planteado los comicios de Madrid como una batalla entre ella y Pedro Sánchez.

La estrategia adoptada por la presidenta de la Comunidad desde su sala de máquinas con Miguel Ángel Rodríguez está dando unos resultados fantásticos a la del PP. Dobla sus últimos resultados en las encuestas y ha obviado por completo a Iglesias y a Gabilondo como oponentes. Todo se reduce a un «comunismo o libertad», a un Sánchez o Díaz Ayuso.

Y esta situación es la que analizaron este 13 de abril de 2021 en El programa de Ana Rosa de Telecinco, aportando algunas claves interesantes. Al habla la periodista Esther Palomera, buena conocedora de lo que se cuece en el seno de Ferraz:

Ángel Gabilondo no tiene campaña, la están diseñando en Moncloa. No tienen Gabilondo, ni el PSM, ni voz ni voto en esta campaña, no han participado en la estrategia electoral, ni en la elaboración de las listas, ni en la agenda de campaña… ¡Es que esto es clamoroso!