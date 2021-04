‘Estudio Estadio’ (TVE) ‘supera’ a TV3: «¿Es bueno para el fútbol español que siga en Europa el Real Madrid?»

La pregunta de marras no se le habría ocurrido formularla ni al que asó la manteca.

Pero en TVE debe haber personajes de dudoso pelaje

Igual les da por hacer una gracieta con un rótulo sobre la princesa Leonor o preguntar este 14 de abril de 2021 sobre si es bueno que el Real Madrid siga en la Champions League.

Sí, no es ninguna broma.

La televisión pagada con el dinero de todos los españoles, lanza una encuesta en la que cuestiona a los internautas y a los espectadores de ‘Estudio Estadio‘ sobre si al fútbol español le resulta rentable que el cuadro de Zinedine Zidane pase de ronda frente al Liverpool.

Seguramente ni al más forofo separatista de la TV3 o de RAC 1 se le hubiera pasado por la cabeza salir con un sondeo de esa índole.

Pero últimamente en TVE hay poco orden y mucho desconcierto y sucede que al final se copian y se ‘mejoran’ los disparates de una cadena autonómica en la que el secesionismo es una constante desde que empiezan hasta que acaban las emisiones.

Y claro, el cachondeo en Twitter ha sido de campeonato con la preguntita de marras por parte de ese ‘Estudio Estadio’ presentado por Juan Carlos Rivero:

Quién ha planteado esta pregunta? Que sentido tiene? La «E» de RTVE que es? De England? Sólo sois periodistas deportivos, y me consuela pensar que no metéis vuestras tendenciosas encuestas en otros temas. Madre mía, y que os paguen por esto… HALA MADRID!! No pienso veros nunca.

— Juancar Kmal (@juanc_hj) April 14, 2021