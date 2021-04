La hipocresía de Risto: enfado con Sánchez, amenaza a un trabajador y un chistecito en apenas tres minutos

De vez en cuando se olvida el espectador de que Risto Mejide es un tipo que solo está en la televisión porque tiene cierto sentido del espectáculo, pero a veces pierde los papeles el publicista y monta un espectáculo dantesco.

Eso le ocurrió en una de las últimas ediciones de Todo es mentira de Cuatro, cuando en apenas tres minutos en directo dejó entrever un problema severo de hipocresía, falta de consistencia o mecha muy corta.

Es difícil incluir tres temas tan dispares que además incluyeron otros tantos diferentes estados de ánimo, en tan poco tiempo. Pues Risto lo consiguió: primero, mostrando su enfado con Pedro Sánchez por salir a dar un nuevo mitin de pura propaganda; después enfadándose mucho con el realizador del programa, incluso invitándole a marcharse; y cambiando el tercio al final -entrevista a Ximo Puig mediante- clavándose un chistecito futbolero-político. Ver para creer:

«El día de hoy, telita», aventuraba el presentador:

Suena entonces un efecto (una voz gritando “boom”) que lanza el realizador, y a Risto le cambia el gesto:

Y en medio de todo esto sale el presidente a decir que no se van a cumplir de los plazos de vacunación que el mismo Gobierno nos prometió. A no ser que el verano empiece a finales de agosto y yo me haya despistado.