Iglesias deja claro que solo le gustan periodistas ‘felpudos’ como Cintora (TVE): «¡Cuídate de los tiburones!»

Ya no es la doble vara de medir.

Es, directamente, amoldar la realidad al ideario político que defiende Pablo Iglesias.

Y este 15 de abril de 2021 ha vuelto a dejar claro su mensaje. Además, con la inestimable colaboración del entrevistador de turno.

El líder de Unidas Podemos, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo de 2021, dijo en ‘Las cosas claras’ (TVE) que para él lo sucedido en la tarde del 7 de abril de 2021 en Vallecas fue un gesto de valentía y de los valores de la gente del barrio.

Se refería Iglesias, ante un Jesús Cintora la mar de complaciente, a las agresiones sufridas por miembros y simpatizantes de VOX durante el mitin de Rocío Monasterio y Santiago Abascal.

Para él le resultó sorprendente la rápida detención de componentes del grupo Bukaneros, los hinchas más extremistas del Rayo Vallecano.

Resaltaba Iglesias que no entendía como aún se seguía hablando de VOX:

Yo te confieso que hay una cosa que me sorprende mucho. Quien provocó la carga policial fue Abascal y esto se lo dijo la Policía a un diario tan poco sospechoso de ser izquierdista como el ABC y además han conseguido su objetivo, que una semana después aún se siga hablando de la ultraderecha.

Sin dar nombres, el de Unidas Podemos tiraba contra los medios de comunicación que cubren los actos de la formación de Santiago Abascal:

Asimismo, sospecha que solo se persigue a quienes profesan ideas socialcomunistas:

Y a partir de aquí hay una cosa que me sorprende muchísimo. Estas detenciones se producen inmediatamente. ¿Cómo es posible que no hayan detenido a los autores de las bombas incendiarias contra nuestra sede? ¿Cómo es posible que no detuvieran a los neonazis que fueron a un acto nuestro?