Javier Maroto (PP) frena al ‘sanchista’ Daniel Basteiro (infoLibre): «No me reescriba mi respuesta»

Javier Maroto (PP) estaba este 15 de abril en territorio enemigo.

El portavoz del Partido Popular en el Senado estaba prácticamente rodeado en su visita al programa ‘La hora de La 1’ por la propia presentadora, Mónica López, y los tertulianos Carlos E. Cué (El País) y Daniel Basteiro (infoLibre), ávidos de hacer méritos ante sus ‘jefes’.

Cierto es que Maroto adoptó un perfil discreto y no quiso denunciar, como han hecho otros portavoces de la derecha, los desmanes y las manipulaciones en su contra de la actual TVE. Sí mencionó al CIS, por ejemplo, pero a la hora de hablar de la televisión pública, controlada por el Gobierno, se mordió la lengua «por no molestar a nadie».

Sin embargo, las arremetidas de un pro-gubernamental Daniel Basteiro le hicieron reaccionar: «No me reescriba la respuesta», le reprochó al periodista de infoLibre.

Daniel Basteiro: Ayer Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de comportarse como Napoleon con el Estado de alarma. Casado habló de dictadura constitucional. ¿Me podría decir una sola medida, que sea dictatorial y napoleónica, con el Estado de alarma como excusa?

Javier Maroto: Esto es una democracia sí. Y este Gobierno es obvio que es democrático

Daniel Basteiro: Napoleon muy demócrata no era

Javier Maroto: Sánchez ha sido elegido democráticamente sí. No nos gusta pero es lo que ha pasado. Ahora bien, hay un abuso permanente del porque yo lo valgo y del real decreto, y al que no le guste, que se aguante.

Hay un sobeteo de las instituciones, meter un poco la mano en el CIS, y no quiero hablar de TVE porque no pretendo molestar a nadie, pero es obvio que hay un control omnímodo de las instituciones…

Daniel Basteiro: Pero quiero que me diga una sola medida que sea dictatorial y napoleónica

Javier Maroto: Se lo acabo de explicar: el abuso permanente de todas las herramientas constitucionales

Daniel Basteiro: ¿Con el Estado de alarma dictatorial, qué medida dictatorial se ha tomado?

Javier Maroto: De todas las que hay. Pero yo no he dicho dictatorial. No me reescriba la respuesta. Sánchez es elegido democráticamente pero le gusta el control absoluto de los cauces del poder y si por el fuera ejercería el poder de forma omnímoda