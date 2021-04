Monasterio (VOX) sopapea a Losada (TVE) por esta impertinencia: «¿Se sienten responsables por lo de Vallecas?»

La consigna está clara.

Hay que ir a por VOX y responsabilizarle de los incidentes que sucedan en la campaña electoral.

Porque, qué duda cabe, ya se ha instalado en medios de comunicación como TVE, pagada con el dinero de todos los españoles, el mantra de que el partido de Santiago Abascal fue el 7 de abril de 2021 a provocar al barrio madrileño de Vallecas.

A tres días para que el pistoletazo de salida a los actos electorales en la Comunidad de Madrid de cara a la cita del 4 de mayo de 2021, Rocío Monasterio comprobó en primera persona como se las gastan en la televisión pública.

La candidata de VOX a presidir el Gobierno de la Puerta del Sol tuvo que soportar en la entrevista realizada en ‘La Noche en 24 Horas’ (TVE) como el presentador, Diego Losada, insinuaba que el partido ‘verde’ había podido tener alguna responsabilidad en lo sucedido en el mitin de Vallecas.

La pregunta del conductor del programa fue inequívoca:

Pero Losada se topó de bruces con la respuesta de una Rocío Monasterio que dejó bien claro que ya estaba bien de insinuaciones malévolas y tendentes a estigmatizar a VOX:

El presentador trataba de explicarse con tímidos balbuceos, pero Monasterio era directa:

Proseguía con su chorreo al periodista de TVE la candidata de la formación de Santiago Abascal explicándole lo obvio:

Detallaba que ella misma estuvo a un paso de quedarse en el sitio de no haber podido esquivar uno de esos adoquines lanzados por la turba socialcomunista congregada en el mitin de Vallecas:

Yo esquivé un adoquín por dos centímetros que si me hubiera dado en la sien me deja seca y por desgracia no lo pude parar porque le dio a un chico de 15 años que tenía a mi derecha y que le salió la sangre a borbotones. Yo creo que ese chico no tiene ninguna responsabilidad por haber ido a escuchar a un partido político porque tiene todo el derecho como español. Y es una vergüenza que determinados medios de comunicación pretendan decir que hemos ido a provocar porque a lo que hemos ido es hablar con nuestros votantes de Vallecas que son casi 15.000 y que van a ser mucho más el próximo 4 de mayo.