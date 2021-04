La socialista Adriana Lastra se pasa de bocazas metiéndose en el cotilleo televisivo sin saber de la misa la mitad

Adriana Lastra no debe tener nada que hacer como diputada del Congreso y vicesecretaria general de su partido, que se pone al mediodía a ver el cotilleo en la tele.

Se ve que la forma de gobernar de Pablo Iglesias, a golpe de serie, ha surtido efecto entre sus compañeros de coalición y ahora es tendencia estar más atento a la tele y comentarlo todo por Twitter que a lo de organizar el país en uno de sus momentos más complejos de la historia.

La socialista, portavoz en el Congreso y siempre de lengua afilada contra los demás, escribió un tuit la mar de indignada este 16 de abril de 2021 contra los tertulianos de Ya es mediodía que comentaban la última jugada de la movida entre Rocío Carrasco y su familia.

En la mesa de Sonsoles Ónega contaban para más inri con Rosa Benito, una de las partes implicadas en el conflicto, mencionada por Rocío Carrasco en el documental y no para bien, al igual que su exmarido Amador Mohedano y su hija Chayo.

Pero se ve que a Lastra le molesta que La Benito se defienda de los ataques en primera persona y a los suyos…

Seguramente Lastra no sepa quién es Rosa Benito, por lo que sería menester que dejara de tuitear imbecilidades para las que no le pagan, o peor, si efectivamente sí que conoce a la tía política de Rociíto, podría dejar en la mesilla las revistas del corazón y ponerse a trabajar en lo del país.

Estoy viendo un programa en el que unos colaboradores despellejan a una mujer porque parece ser que no le coge el tlf a su hija. Luego me entero que la hija le pegó a su madre durante años. Pero se cuestiona a la madre. Ajá.

En la mesa, además, Sofía Suescun, amiga y defensora de Rocío Carrasco, y Miguel Ángel Nicolás, periodista que se ha mantenido muy neutro hasta la fecha pero siempre con un respeto escrupuloso hacia la hija de Rocío Jurado en todo este conflicto.

Adriana Lastra, apodada ‘la bachiller’, ya tuvo que abrir la boca como hiciera Irene Montero en la noche de emisión del primer capítulo de la docuserie de Rociíto. Y por suerte ya hubo quien se apresuró a callársela, como la reconocida periodista Cruz Morcillo:

Solo una cuestión: lo que no me parece de recibo es que dos ministras se pongan en Twitter a opinar de algo que no conocen, de una historia que judicialmente no conocen, y que la directamente sentencien y juzguen a alguien que no ha sido condenado. La Justicia no puede usarse para cuando nos interesa, porque este tema es muy serio. ¡Bromas las justas!

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1

— Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021