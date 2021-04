Descomunal enfado de Susanna Griso con Miguel Bosé por lo que le hizo en el pasado: «¡Es una estafa!»

Colea la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, porque el cantante ahora un tanto desfasado se ha convertido en un líder antivacunas contra el coronavirus, ciertamente desprestigiado por la mayoría del sector mediático español: «Es un enfermo que merece compasión».

Así que en Espejo Público este 19 de abril de 2021 recuperaron unos vídeos del propio Bosé de apenas unos años antes, en los que el músico pedía encarecidamente fondos para la ayuda en la investigación de una vacuna contra el VIH.

Fue entonces cuando Susanna Griso entró en cólera máxima, con un terrible enfado, y se puso a contar lo que Miguel Bosé le hacía en el pasado a este respecto:

A mí me indigna esto. Me indigna de verdad. No hay derecho. No hay derecho.

Los que hemos estado en la batalla de conseguir fondos para una vacuna contra el SIDA, y yo me he implicado personalmente. ¡Y él ha sido la cara más visible de esa batalla! ¡Yo me siento estafada por Miguel Bosé! Porque yo a Miguel Bosé le he entrevistado todos los años aquí, cuando había que recaudar fondos…

Y te digo una cosa. Si no le dedicabas un amplio espacio, te decía ‘hombre Susanna, por favor, no me cambies de tema’… Y te puedo decir que la última vez que le entrevisté me enfadé muchísimo con él, porque soy especialmente sensible con este tema, y me afeó que después de diez minutos de entrevista le preguntara por cuestiones política… ¡Y ahora me dice que la vacuna no la quiere! ¡Es más que incoherencia, es una estafa!

«Es un desecho humano»

Han sido varios los protagonistas mediáticos que han cargado duramente contra Miguel Bosé en las últimas sesiones televisivas. A la de Lucía Méndez diciendo en laSexta que «es un enfermo que merece compasión», se le suma la de Francisco Marhuenda en el propio Espejo Público muy duro: