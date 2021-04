Cómico ataque de dignidad en directo: «Yo no soy Sánchez, me presento yo, ¡Ángel Gabilondo!»

El candidato socialista a las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo de 2021 no estuvo nada afortunado en el único debate de la campaña, este 21 de abril en Telemadrid.

A Ángel Gabilondo le costó arrancar al líder del PSOE de Madrid, fuertemente zarandeado por los dimes y diretes de los demás candidatos. Lento, falto de cintura, incapaz de acertar con sus consignas y quejas… Hasta que llegó el gran momento de la noche: un cómico ataque de dignidad que solo pudo levantar la sonrisa de los espectadores e incluso del resto de candidatos:

Por si acaso, me adelanto… Sánchez, Sánchez, Sánchez. Es lo que le hemos oído a la candidata Ayuso una y otra vez. Y yo le digo que yo no soy Sánchez, soy Ángel Gabilondo, y me presento yo, y usted cuando hablamos algo del virus… Sánchez. Y eso es una excusa para no afrontar directamente los problemas y para desviar la atención.