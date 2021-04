El inmenso rebote de los tertulianos ultras de Cintora da buena cuenta del éxito de Ayuso y Monasterio en el debate

Al día siguiente de la celebración de un debate electoral, y más si es del calado del que se produjo este 21 de abril de 2021 en Telemadrid, con los seis candidatos a la Comunidad de Madrid en plena efervescencia, el tema es quién o quiénes ganaron.

Y para hallar la respuesta, nada mejor que observar el grado de rebote supino de los tertulianos del programa más ultraizquierda de la televisión nacional, el de Cintora.

En Las cosas claras, de la podemizada TVE, el cabreo que llevaban puesto encima los analistas radicales de turno ya este 22 de abril fue absolutamente clarificador.

Javier Aroca y Antón Losada, ambos tertulianos fetiche de Cintora -que los pasea allá por dónde va y es prácticamente el único en hacerlo-, demostraron el bochornoso cabreo que les dejaron encima las actuaciones de Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio. Por ende, absolutas ganadoras del debate.

Sin duda, viendo sendas reacciones, las ganadoras sin rival del primer debate de candidatos fueron la del PP, máxima favorita y actual presidenta, y la de VOX, probablemente llamada a formar parte del nuevo gobierno de la Comunidad.

Por presentarles antes de nada. Aroca es el señor que, junto a Cintora, vende sin parar a Sánchez y acusa al PP de ser el mal, mientras le pagamos todos los españoles.

Antón Losada es ese tipo muy friki y bastante soez, que dice más bobadas que otra cosa cuando pontifica en TVE, también pagado por todos.

Javier Aroca: Ahora comprendo por qué la derecha no quiere debatir, porque fue faltona, insultante. La izquierda fue prudente, es consciente de la situación que se le presenta en Madrid. Si alguien salió mal en el retrato ayer fue Ayuso. Por eso sus asesores no quieren que debata, porque no son tontos. La televisión te desnuda.

Antón Losada: Ayuso no sabe debatir. Es como una niña pequeña que se va enfurruñando cuadno las cosas no salen como ellos quieren. Hizo pucheritos, caritas… Y la conclusión es esa, que no sabe debatir y no aguanta un asalto en un cara a cara.