EVIDENTE TERCER GRADO DE MÓNICA LÓPEZ A LA CANDIDATA DE VOX

Monasterio desvela «el número que montó Iglesias» antes del debate de la SER: «Entró dando gritos a los periodistas»

"El otro día Iglesias entró en plató gritando a todos los periodistas que él no iba a compartir plató con la extrema derecha. Amenazó a los periodistas de la SER con que no se iba a sentar conmigo. Yo lo que no iba a hacer es levantarme yo"