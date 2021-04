Griso recibe a Gabilondo con un vídeo sobre sus incoherencias y deja al candidato del PSOE balbuceando

Como parte de la campaña electoral, Ángel Gabilondo acudió a Espejo Público en la mañana de 28 de abril de 2021, pero allí se iba a encontrar a una Susanna Griso con ganas de ponérselo difícil.

Lo demostró la presentadora el día anterior con Rocío Monasterio, llevándose un buen repasito para el resto del programa, y lo intentó de nuevo con el candidato socialista. Esta vez Griso sí consiguió poner nervioso a Gabilondo, dejándolo balbuceando para explicar algo que no pudo entenderse. Sus cambios de rumbo, al descubierto en apenas un minuto de imágenes superpuestas con sus propias frases en campaña:

«¿Este giro de timón tiene que ver con que los votos descarriados de Ciudadanos se van más al PP que al PSOE?» Preguntaba entonces la entrevistadora:

Y se vinieron los balbuceos y comentario ininteligible de Gabilondo:

Lo que dije en el primer momento está muy claro, dije “prefiero con este Iglesias no”, y “no a los extremismos”. Y dije “confío en que Podemos apoye un gobierno para frenar el de Colón”. Hablé de apoyo a un gobierno, no a otra cosa. Iglesias me dijo, cuando yo hablaba de una vicepresidenta, Reyes Maroto, que no había que vender la piel del oso antes de cazarlo… Y es verdad, Pablo Iglesias, por eso ahora hay que votar y conformar un gobierno. A él le he pedido apoyo.