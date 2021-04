La despreciable ida de olla de Risto por una respuesta zalamera de Almeida a una reportera

Quizás tiene usted que frotarse los ojos para ver lo que sucedió este 29 de abril de 2021 en Todo es Mentira de Cuatro. Sí, el programa basurilla de Risto Mejide y sus bufones sin gracia.

Una reportera del espacio, Natalia Lombardo, perseguía al alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, por la calle, haciéndole preguntas sobre un tema en concreto, como verán, nada importante para los madrileños: ¿va a ir a First Dates? Como el del PP entra al trapo con su labia habitual, la periodista insistió después en preguntar por los éxitos o fracasos amorosos del alcalde.

Todo terminó en una propuesta zalamera, divertida y un buen giro por parte de Almeida hacia la joven, algo que desembocó en un enfado forzadísimo y despreciable del presentador en el plató.

¿De qué acusaba Risto al alcalde? ¿De machista? ¿De ligón? ¿De intentar conquistar a una joven? El bochorno fue tal que hasta los bufones de sus compañeros se quedaron en silencio:

Una vez emitido el vídeo, vuelta a plató y el esperpéntico show de Risto Mejide:

A mí esta respuesta, qué queréis que os diga, me ha dejado bastante… Que no me ha gustado. Que no me ha gustado. Fíjate si no me ha gustado, que bajo el criterio de Natalia (reportera), voy a recomendar a la dirección de este programa que no vuelva a cubrir al alcalde. ¡No me gusta! No me gusta…