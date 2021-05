Susanna Griso sufre un ataque de risa al oír la teoría del «condón sanitario» del PSOE

Susanna Griso sufrió un incontenible ataque de risa en el marco del 4M.

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, realizó una comparación que provocó las carcajadas de la presentadora de ‘Espejo Público’, quien creía que lo que acababa de escuchar hacía referencia a algo distinto.

Mientras analizaban la recta final de la campaña electoral de los partidos políticos que se presentan a las elecciones de este 4 de mayo en Madrid, el debate subió de tono al hablar de la figura de Ángel Gabilondo.

Todo ocurrió cuando Ruiz-Jarabo describía al candidato del PSOE:

«Este señor es el nuevo sansirolé de la política española. Parecía Cantinflas, dando vueltas sobre sí mismo. Un señor que es catedrático, que tiene cultura. Lo peor no es la forma de Gabilondo, sino el fondo de este señor y sus dos socios».

Tras sus primeras palabras, llegó la ocurrencia que generó primero desconcierto y después risa a Susanna Griso.

«El discurso del condón, y lo he dicho bien, he dicho lo que he querido decir. El discurso del condón es indigno», apuntó.

«¿Cuál es el discurso del condón?», le preguntó la presentadora de Antena 3.

«El del famoso cordón sanitario», señaló, haciendo referencia a la idea de PSOE, Podemos y Más Madrid de dejar a un lado a VOX. «¡Ah, del cordón! Perdón», dijo Griso, pensando que había entendido mal lo que estaba diciendo Ruiz-Jarabo.

Fue en ese momento cuando a la periodista le entró un ataque de risa, teniendo incluso que taparse la cara.

«Digo condón a propósito», comentó el colaborador.

«Estaba pensando en un preservativo. Vale, lo has dicho con ironía», dijo Griso. «Absolutamente», afirmó el tertuliano.