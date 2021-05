El vídeo de Pablo Iglesias mintiendo como un bellaco a la cara de Ferreras y sus electores

Pablo Iglesias mintió como un bellaco a lo largo de su campaña electoral.

El exlíder de Podemos afirmó el pasado 28 de abril en ‘Al Rojo Vivo’, viendo a los ojos de Antonio García-Ferrera, que a pesar del resultado electoral permanecería en la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, se trató de una treta que rápidamente quedó desmentida.

Ferreras: “Pase lo que pase, ¿usted se queda en la Asamblea de Madrid?” Iglesias: “Yo ya lo he dicho. Yo estaré ahí donde me coloquen los ciudadanos… Ferreras: “¿Eso qué significa?…” Iglesias: “Yo he sido diputado, yo he…” Ferreras: “Si los ciudadanos le dicen, usted entra como diputado” [a la Asamblea de Madrid] Iglesias: “Sí, sí, clarísimamente”.

Las imágenes fueron ‘recicladas’ por Toni Cantó a través de las redes sociales, quien dejó en evidencia el radical cambio en el discurso de Pablo Iglesias en tan solo una semana.

Sin embargo, Marcos de Quinto parece haber encontrado el motivo del radical giro: el interés económico del ‘Marqués de Galapagar’: “Es que si toma el acta de diputado raso, pierde el sueldo de vicepresidente…”.

La ‘herida’ al exlíder de Podemos fue profundizada por Fernando Sánchez Dragó, quien aprovechó la publicación para realizar su análisis:

“Iglesias no se ha ido de la política por dignidad, ni por coherencia, ni por orgullo herido, sino porque si recogía el acta de diputado por Madrid se quedaba sin cobrar durante trece meses la indemnización de 5.300 euracos por haber sido vicepresidente. ¡Money, money!”.

La ‘dolce vita’ de Iglesias

Pablo Iglesias cobrará más de 5.000 euros al mes tras renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid. El podemita seguirá percibiendo la indemnización de 5.316 euros mensuales a la que tiene derecho tras haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses.

Una ‘dolce vita’ la que le espera de momento a la espera de concretarse la oferta del magnate millonario Jaume Roures para hacer «periodismo crítico».

Indemnización de 5.316 euros al mes

El político comunista seguirá disfrutando de la indemnización de 5.316 euros mensuales a la que tiene derecho tras haber sido ex vicepresidente y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante 14 meses. Según se establece en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el sueldo de un vicepresidente del Gobierno es de 79.746,24 euros. Iglesias tiene derecho a cobrar un 80% de su sueldo después de ser parte del Ejecutivo.

Las prestaciones para los ex-altos cargos del Estado no son compatibles con otro sueldo público o privado, por lo que Iglesias podrá cobrar esta indemnización siempre y cuando no obtenga otro sueldo. Ahora, al haber rechazado su escaño en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, como anunciaba este mismo 4-M tras su debacle electoral, y no percibir, por tanto, ningún salario, Iglesias continuará recibiendo los 5.316 euros mensuales.

Esta indemnización, sin embargo, no es vitalicia, sino que se puede cobrar durante un periodo máximo de dos años, siempre que el político haya estado ese mismo tiempo en el cargo. Por su parte, Iglesias fue miembro del Ejecutivo durante un año y dos meses, por lo que sólo podrá cobrar la indemnización durante ese tiempo.