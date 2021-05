Monedero se inquieta y sermonea a Cintora (TVE) por preguntarle por el ‘trasquile’ de Iglesias

En Podemos los nervios están a flor de piel.

El partido de extrema izquierda está muy inquieto por la salida de Pablo Iglesias tras el rotundo fracaso que protagonizó el 4M contra Isabel Díaz Ayuso. Así quedó demostrado, de nuevo, en la entrevista de Juan Carlos Monedero en TVE.

El cofundador de Podemos participó, este 14 de mayo, en el programa ‘Las cosas claras’ de Jesús Cintora. Como era de esperar por la muy buena sintonía del presentador con el partido de extrema izquierda y su exlíder Pablo Iglesias, la entrevista fue un ‘masaje’ para Monedero.

Sin embargo, la tensión se incrementó rápidamente cuando Cintora lanzó inocentemente una pregunta que, sin embargo, terminó crispando al cofundador de Podemos, quien no dudó en sermonearle en directo y posteriormente compartir el ‘tirón de orejas’ a través de las redes sociales para evitar que otros medios afines a Podemos cometan el mismo error.

Jesús Cintora: le pido un titular, cortito. Pablo Iglesias sin coleta, ¿qué simboliza para usted? Juan Carlos Monedero: Si los medios de comunicación de mi país, cuando Israel está asesinando a los palestinos en Gaza, se preocupa por el peinado de un político, igual el 15M que está pendiente es el de los medios de comunicación.

Si los medios en España, con Israel asesinando a palestinos, se preocupan más del peinado de un político, igual quien tiene pendiente un 15M son los medios de comunicación.pic.twitter.com/tIpa88EfU6 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 14, 2021

Echenique no ha sido el único en atacar a los medios de comunicación por el análisis del ‘trasquile’ de Pablo Iglesias, ya que también Pablo Echenique cargó contra los periodistas al poner énfasis en el final del símbolo político del exlíder de Podemos.

“Si ‘libertad’ es hacer lo que te dé la gana sin importar la ley ni los derechos de los demás, ¿por qué no va a ser ‘libertad de prensa’ hacer dos horas de tertulias sobre el look de Pablo Iglesias seguidas de otras dos horas de ‘los políticos no hablan de las cosas importantes’?”, afirmó en las redes sociales.

Si "libertad" es hacer lo que te dé la gana sin importar la ley ni los derechos de los demás, ¿por qué no va a ser "libertad de prensa" hacer dos horas de tertulias sobre el look de Pablo Iglesias seguidas de otras dos horas de "los políticos no hablan de las cosas importantes"? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 13, 2021

La coleta que duele en Podemos

El exlíder de Podemos había convertido su coleta en un símbolo de su política. Como una especie de ‘Sansón’ de la extrema izquierda que concentraba todo su poder comunista en su cabello, Iglesias incluso intentó reforzar su potencial al convertirlo en un moño. Pero nada sirvió para ganar la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Derrotado y fuera de la política, el antiguo asesor de la dictadura chavista optó por dar un giro a su imagen y arrancarse la coleta. ¿El resultado?, un cambio de ‘look’ que disparó las burlas en las redes sociales, ya que el exvicepresidente segundo terminó con un peinado al estilo ‘Cayetano’.

Este 12 de mayo, ‘La Vanguardia’ avanzó las primeras imágenes de un Pablo Iglesias con el pelo corto que, sin embargo, mantiene la perilla como parte de su imagen.

En el artículo, el periodista Pedro Vallín recuerda que el exvicepresidente ya había comentado hace un año el deseo de cambiar de look de forma drástica, aunque al final optó por el recogido.

Un paso intermedio, con el pelo más corto, que Iglesias confesó en redes que obedecía al calor y a los tirones que le daban sus hijos. Hoy, ya libre de la política y con la paternidad por delante, ha optado por presentar la forma final de esa evolución estilística.

Tras conocer la noticia de que Iglesias había cambiado de ‘look’, Sonsoles Ónega, presentadora de ‘Ya es mediodía’ se ha puesto en contacto con quien fue ‘El Coletas’ para contrastar la información y se ha encontrado con una respuesta afirmativa.

En un intento de saber cómo era exactamente el nuevo look de Iglesias, la presentadora le ha mandado varias recreaciones. Sin embargo, ex exlíder de Unidas Podemos fue quien lo describió como un corte muy no cortito y, en un ataque de ego, afirmó que si tenía que sacarse algún parecido, lo hacía con el actor Brad Pitt.

Sin embargo, las redes sociales terminaron de ‘desplumar’ a Iglesias a través de una avalancha de ‘memes’ sobre su nueva imagen tras haber fracasado en la política.