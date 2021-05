La reportera Thais Villas llora de risa cuando Gabriel Rufián confiesa que duerme en pelotas

Las cosas del separatismo.

El ‘indepe’ Gabriel Rufián, el mismo que puso fecha de caducidad a su estancia en el Congreso, y que en cambio sigue dando la matraca, reconoció ante las cámaras de El Intermedio que duerme en pelotas y no pasa frío.

La pobre Thais Villas no daba crédito: «¿Y no pasa frío?, no he visto nunca unos ojos más expresivos contestando una pregunta que esos»

Pero no, Rufián, que le reconocía a la de laSexta que para vestir era muy clásico, le confesó que el dormía desnudo y que no pasaba frío.

Villas se había desplazado hasta el Congreso de los Diputados para hablar con nuestros políticos sobre su forma de vestir. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le reconocía que llevaba usando la misma chaqueta vaquera desde hacía muchísimos años.

«Si esa chaqueta hablara, yo tendría unos cuantos problemas», ha reconocido.