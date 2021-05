Twitter se lleva las manos a la cabeza con ‘Espejo Público’ por no dar ni una con las banderas autonómicas

El programa de Antena3 ‘Espejo Público’ no dio una con las banderas de las CCAA de nuestro país.

Un error muy llamativo, porque fallaron todas.

El programa matinal que presenta Susanna Griso preparó el pasado jueves 13 de mayo de 2021 un gráfico para ilustrar cómo es el ritmo de vacunación entre las comunidades autónomas. Los espectadores rápidamente se dieron cuenta de que la imagen era un dislate por sus continuos errores.

La bandera de Navarra pasaba a ser la ‘ikurriña’ vasca, Asturias aparecía con las estrellas sobre fondo rojo de Madrid, Extremadura se transformaba en La Rioja, y así todo.

Las redes sociales no lo tuvieron muy complicado para darse cuenta del error masivo y la imagen de las banderas se viralizó rápidamente. La copresentadora Lorena García pidió disculpas y explicó lo que pasaba: «ERROR en este grafismo para contar esta mañana el ritmo de vacunación. Obviamente no pretendíamos invitarles a jugar a «encuentra tu bandera» . No se ha modificado la plantilla y las banderas han quedado en el orden de una información anterior sobre la IA. Nuestras disculpas!»

Tremendo lo de Espejo Público con las banderas de las regiones. Es que no dan ni una. Lo hacen a propósito y no les sale peor. https://t.co/8ms76C9seZ — Guillermo Vadillo (@GuilleVad) May 13, 2021

NO HAN DADO UNA, LA VIRGEN!! pic.twitter.com/cIXQKiqaQP — Alberte Montes (@albertemontes) May 13, 2021