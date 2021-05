Esperanza Aguirre noquea a Joan Tardá por sacar la corrupción: «¿Y qué hay del 3% en Cataluña?»

Esperanza Aguirre ha sido entrevistada en ‘La hora de La 1’ de TVE. Sorprendentemente, la ex presidenta de la CAM no ha conversado con la presentadora habitual, Mónica Lopez, que recientemente ha sido reprobada por la Junta Electoral Central por su falta de neutralidad con Rocío Monasterio, sino por su segundo, Igor Gómez.

Aguirre ha ido a presentar su último libro ‘Sin complejos’ y en el turno de preguntas se ha enfrentado a Joan Tardá, tertuliano habitual del espacio y ex diputado de ERC en el Congreso, cuando este le sacaba la supuesta corrupción del PP. La veterana política se ha defendido y ha recordado que existe una cosa llamada «presunción de inocencia» y ha contraatacado recordando los casos ya juzgados de otros partidos, como el del 3% de CIU o el del PSOE de Andalucía.

Joan Tardà: Yo no conozco el libro pero entiendo que debe ser un diagnóstico profundo atendiendo al hecho que se plantean propuestas de futuro. Me pregunto si el libro es sincero, y asume el hecho que su partido es el que más casos judicializados tiene

Esperanza Aguirre: Ya me has sacado mi tema favorito que es que para el PP no hay presunción de inocencia. Aquí la investigación equivale a la condena por sentencia libre del Supremo. No es verdad.

Joan Tardá: Yo quiero saber si el libro recoge el análisis del lastre que a futuro puede significar la corrupción o el hecho de este partido tan judicializado

Esperanza Aguirre: A mí no me han encargado un libro sobre la corrupción, sino sobre el futuro del centro-derecha en España. Si me lo hubieran encargado de la corrupción, claro que hablaría de los problemas del PP y los casos investigados, pero sí hablaría de Ciu y el 3% y de la corrupción en Andalucía del PSOE. Me dijo el otro día una periodista que solo usaba 13 veces la palabra corrupción. El día que saque un libro sobre la corrupción pues la mencionaré en más ocasiones

Joan Tardá: Veo que me ha endosado a mí, siendo yo catalán, la corrupción de Convergencia

Esperanza Aguirre: No, no, yo tengo mucho cuidado en no llamar catalanes a los independentistas. La mayoría de los catalanes se sienten catalanes y españoles. En mi opinión, ahora que han ganado en escaños resulta que lo hacen con el 17% de los votos y el 22% del censo, aquí al pobre Gabilondo le han obligado a dejar el escaño con el 17%

Joan Tardá: Lo que significa que los constitucionalistas han sacado menos