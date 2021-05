Macarena Olona (VOX) fulmina en TVE a Xabier Fortes y su tertuliano Arsenio Escolar

Macarena Olona arrasa como un ciclón en RTVE.

La diputada de VOX participó en el programa ‘La noche en 24 horas’ para analizar la reciente ‘invasión’ de Marruecos a Ceuta a través de inmigrantes ilegales.

El presentador Xabier Fortes y su tertuliano Arsenio Escolar intentaron acorralar en más de una oportunidad a Olona, quien supo cómo esquivar los ataques para fulminarles en su propia ‘casa’.

La representante del partido de Santiago Abascal comenzó aclarando que España no está frente a un conflicto migratorio ni de crisis humanitaria. “Es una invasión a nuestro territorio nacional y por lo tanto es una cuestión de defensa de nuestra soberanía nacional», fue determinante.

Una afirmación que aprovechó para tildar de “irresponsable” al Gobierno de Sánchez por su «efecto llamada», mientras que al régimen de Marruecos le ha señalado por arrojar a sus menores al mar para «invadir España».

Ante este escenario, Olona ha vuelto a exigir la «militarización» de las fronteras para evitar que se repitan episodios similares, como ha venido ocurriendo en Melilla.

Al hablar del Ejército, Fortes comenzó su intento de acorralar a la diputada.

A pesar de que el presentador buscaba una respuesta de Olona para acusarla de extremista o de fascista, la diputada fue tajante:

«La verdad es que estaba deseando que concluyeras la pregunta que me imaginaba que tenías en los labios y, por eso, no he sido tan clara en mi respuesta anterior. Es evidente que nosotros no estamos sosteniendo una acción armada. No buscamos a nuestros militares disparando contra la personas que están entrando irregularmente».