Ana Pastor (laSexta) corta a García-Margallo para que no dé un merecido escarmiento a Ignacio Escolar

Ana Pastor dejó explayarse a gusto al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, para que arremetiera contra la derecha porque, según el, no es ‘leal’ al Gobierno de España, pero en cambio cortó rápidamente cuando el ex ministro de Exteriores García Margallo le iba a responder.

Entre acusaciones tales como «Margallo, déjame hablar a mí, que acabamos de empezar» o bien «¿A la otra Ana Pastor del Congreso la escuchabas como a mí?», la presentadora de ‘El Objetivo’ acabó de un plumazo con la argumentación del ex titular de la cartera de Exteriores.

Previamente, Escolar había tenido todo el tiempo del mundo para desarrollar su ya consabido argumento: el PP no hace política de Estado cuando está en la oposición y sin embargo, la izquierda sí lo hace cuando no gobierna.

En el debate también estaba presente el eurodiputado izquierdista Ernest Urtasun, que soltó afirmaciones como esta: «Me parece más grave en la crisis con Marruecos es que el jefe de la oposición mienta cuando tendría que defender la posición del Gobierno de España».

Ana Pastor: ¿Cómo has visto la respuesta del Gobierno y la de la oposición?

Ignacio Escolar: La habitual en estos casos. Cuando el gobierno es de derechas, la oposición es tremendamente leal. Hay que recordar cual fue la posición de Zapatero en la crisis del islote de Perejil: total apoyo al Gobierno. Pero cuando es al revés y es el gobierno de izquierdas quién pide lealtad al de derechas te encuentras con lo de ahora, que no sabes si la posición de Pablo Casado está con el Frente Polisario, con Marruecos o con quién…

García-Margallo: ¡qué barbaridad!»

Ignacio Escolar: No, que barbaridad no, siempre que hay una crisis diplomática con Marruecos el PP no suele apoyar al Gobierno. Si es el PP el que gobierna, la izquierda apoya al Gobierno por un asunto de posición de Estado.

Pastor: Margallo no está de acuerdo…

Escolar: Las cuestiones de Estado solo son de Estado cuando gobierna la derecha

Margallo: Por ejemplo, la cesión de la soberanía en Gibraltar, el mantenimiento de una diferencia entre el Peñón y el Campo de Gibraltar. Se ha entregado todo a cambio de nada, incluido el control de la frontera. Vamos a ser el único país del mundo que no controla sus fronteras…

Pastor: Ahora vamos a hacer un repaso…

Urtasun: ¿Cómo que no controla sus fronteras? Usted fue ministro de Exteriores, no puede decir esto

Margallo: No, perdona, el control pasa…

Pastor: Ahora vamos, que si no Margallo no me deja a mí hablar. ¡Margallo, si acabamos de empezar!

Margallo: Y Picardo ha dicho que no habrá ningún solo funcionario español.

Pastor: ¿a la otra Ana Pastor del Congreso la escuchabas tanto?