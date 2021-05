De Quinto abandona el plató de ‘TEM’ tras una monumental bronca del chuleta Risto Mejide

Jauría sobre Marcos de Quinto en ‘TEM’ (Cuatro).

Risto Mejide, Marta Flich y Ana Pardo de Vera, jaleando cual radicales la prohibición de festejar el mitin de VOX en Ceuta. «Ahora van de víctimas, lo que hacen siempre», deslizaba la de Público. «Hay que analizar si es pertinente celebrar este acto», añadía Mejide.

Y el ex diputado de Ciudadanos, contra ellos y el mundo. No había quién le pudiera callar. Así que el publicista reconvertido a regenerador del periodismo se enfadó con él, al entender que le estaba interrumpiendo, cuando lo que deseaba era silenciar la única voz crítica de su programa.

La secuencia del enfado

Marcos de Quinto: La seguridad no se puede garantizar y la culpa va sobre VOX, y no sobre quién amenaza Risto Mejide: Nadie está echando la culpa a nadie pero analizamos si ese evento era pertinente o no Ana Pardo de Vera: Ahora van de víctimas, lo que hacen siempre Marcos de Quinto: Pero pertinente lo decidirá el partido, lo que no es pertinente es que se homenajee a terroristas en el País Vasco Risto Mejide: Marcos, te voy a agradecer que no hables cuando estoy hablando yo Marcos de Quinto: Perfecto Risto Mejide: Aquí hay un presentador, ¿de acuerdo? Marcos de Quinto: Muy bien Risto Mejide: Si quieres cuando te dé paso, dices lo que quieras

De Quinto se las pira

Tras este rifirrafe, Risto ha dado paso a un vídeo sobre la situación actual en la atención primaria en la Comunidad de Madrid, pero mientras se emitía este reportaje ha ocurrido algo: Marcos de Quinto ha decidido abandonar ‘Todo es mentira’.

Como la silla del ex de Ciudadanos estaba vacía, Mejide se vio obligado a explicarse antes los espectadores: «En este programa, que llevamos ya casi 600 programas, a veces ocurren cosas. Yo me comprometo a ser transparentes. Durante la emisión del vídeo anterior, Marcos ha decidido marcharse del programa y abandonarlo. Dirección está hablando con él. Aquí se debate de manera sosegada, respetando los turnos en la manera de lo posible y a quien no le gusta que le corten o que le digan que hay un moderador, pues que se monte un monólogo en un programa de televisión, pero aquí hay muchas opiniones que queremos escuchar, no solo una. Nos vamos a publicidad y a ver si vuelve o no.