Villarejo se la tenía guardada a Risto Mejide y le retrata en directo: «Vas a perder tu apuesta»

El programa de Cuatro ‘TEM’ habló Villarejo pocas horas antes de declarar en el Congreso por la ‘operación Kitchen’. El excomisario, que habló con uno de los reporteros del programa, demostró tener buena memoria y no había olvidado unas palabras pasadas de Risto Mejide.

«¿Cuántos días va a tardar este señor en fugarse?»

Todo vino a cuenta de unas palabras del publicista reconvertido a regenerador del periodismo.

Hace un tiempo, el presentador de ‘TEM’ planteó a sus tertulianos apostar sobre el tiempo que el excomisario iba a tardar «en fugarse». «Tengo una apuesta con mis compañeros: ¿cuántos días va a tardar en fugarse? Con los contactos que tiene y con la cantidad de gente a la que puede apretar por lo que sabe….». Una afirmación que se guardó Villarejo, y a la que ha querido responder ahora.

El mensaje de Villarejo a Risto

«Dígale al señor Risto que va a perder su apuesta. Que no apueste que me voy a fugar, porque seguramente se fugarán otros. Yo jamás me voy a fugar», aseguró Villarejo al reportero Fabián Pérez antes de entrar a declarar en el Congreso.

«Esta es de las veces que me alegro perder, pero yo no me aposté nada, ¿eh? De todas formas, señor Villarejo, cuando usted quiera está invitado al programa. Se toma aquí un café conmigo, o con nosotros, y vemos a ver qué se cuenta», zanjó Mejide.