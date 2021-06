Nervios en TVE por la manifestación de Colón: Una tertuliana de Jesús Cintora enloquece e insulta a Rosa Díez

La manifestación en la Plaza de Colón está poniendo muy nervioso a Moncloa y a todos sus medios de comunicación afines.

Con aún las heridas abiertas del 4M, el Gobierno de Pedro Sánchez teme que la protesta ahonde su rechazo entre los votantes (ya pronosticadas por las encuestas) y terminen fuera del Gobierno pese a sus desesperados pactos con Podemos, los pro etarras de Bildu y los independentistas catalanes.

La tensión de la izquierda hizo que una tertuliana de Jesús Cintora perdiera los papeles este 1 de junio en ‘Las cosas claras’ y comenzara a insultar sin freno a Rosa Díez, la líder de la plataforma cívica Unión 78 que convocó a la protesta en la Plaza de Colón a la que posteriormente se unieron el PP, VOX y Ciudadanos.

Visiblemente irritada por la gran manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Ana Pardo de Vera comenzó su ofensiva afirmando que «no se me ocurre un personaje más nefasto para seguir que ella [Rosa Díez]».

Lejos de reconducir la tertulia, Jesús Cintora aprovechó el poco tiempo que le queda en TVE para echar gasolina y preguntar “¿por qué?”, dando pie al despliegue de insultos y ataques a la fundadora de UPyD.

«Porque ha hecho su carrera política a base de traiciones y de insultos. No solo a los políticos, sino a los ciudadanos y a los periodistas. Es una mujer cuya cuenta de Twitter es pura basura. Lo digo porque además yo he sido víctima de sus campañas de insultos y absoluta depravación. No tiene ningún sentido».