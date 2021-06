Ana Pastor se harta de Esther Palomera: «Si usted quiere hacer la pregunta y la respuesta, yo me voy»

Es lo que se llama venir con el discurso o con el ideario puesto de casa.

Da igual la respuesta que se reciba por parte del entrevistado. Lo que importa es intentar que el cargo público de turno compre el mensaje que se trae precocinado al estudio.

Eso es lo que pasó la noche del 2 de junio de 2021 en el Canal 24 Horas (TVE).

‘La Noche en 24‘ entrevistaba a la política del Partido Popular y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Una de las cuestiones que se debatió en la tertulia moderada por Xabier Fortes fue la crisis abierta con Marruecos por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Sin embargo, a una de las periodistas presentes en el plató, a Esther Palomera, no le convencía el argumento de que la estancia en un hospital de Logroño del máximo exponente de esa organización fuese el motivo desencadenante del desencuentro con Marruecos.

Ana Pastor trataba de responder a Palomera, pero esta, continuamente, interrumpía con apreciaciones y matizaciones a la respuesta de la entrevistada:

Esto ha sido torpe y absolutamente lamentable. Esto es algo que tendrá que explicar el PSOE y el Gobierno de España.

La tertuliana, a la que no le gustaba la explicación de Pastor, interrumpía:

Yo le estoy haciendo una pregunta a la que usted no me está respondiendo. Yo le estoy preguntado que por qué si el PP nota tan claro el respaldo de la Unión Europea, e incluso de Francia, que en otras ocasiones no ha respaldado…

La vicepresidenta segunda de la Cámara Baja contraatacaba:

¿Sabe lo que le hemos dicho a la Unión Europea? Le hemos mandado un escrito diciendo que refuerce el tema de Frontex que usted sabe que es fundamental. ¿Conocía usted el envío del informe?

Pero Palomera seguía erre que erre:

Es que yo no le he preguntado por eso. Le he preguntado si el Partido Popular sigue considerando que el motivo de la crisis diplomática es la presencia de Ghali en España después de que el propio rey de Marruecos haya dicho que no.

Pastor Julián tenía que salir de nuevo a aclararle conceptos básicos a la periodista:

Usted me hace a mí una pregunta y lo que, por supuesto, no puede hacer usted también la respuesta. Si usted quiere hacer la pregunta y la respuesta, yo me voy. Lo que le estoy diciendo es que este efecto que ha tenido el tema Ghali, que ha estado envuelto en oscurantismo y en falta de transparencia, que no se le ha comunicado a Marruecos es un elemento que ha generado este problema gordísimo en las relaciones diplomáticas entre los dos países. Los argumentos que usted ha utilizado son los mismos que utiliza el PSOE.

La tertuliana siguió sin estar convencida:

Mi pregunta ha sido clara, su respuesta no ha sido clara y, en fin, no vamos a llegar a ningún acuerdo. No responda si no quiere, pero…

La política del PP remachaba la cuestión de esta guisa: