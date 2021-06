Ekaizer acusa al PSOE de dejar caer el programa de Cintora: «Sus consejeros en TVE se abstuvieron»

Ernesto Ekaizer, mano derecha de Jesús Cintora en ‘Las cosas claras‘ ha señalado públicamente a los consejeros socialistas de RTVE de dejar caer el polémico programa, que como informamos, terminará definitivamente el 22 de julio.

«¿Por qué la noticia sobre la decisión del Consejo de cargarse el programa ‘Las cosas claras’ solo menciona a PP y Podemos? ¿Acaso no participaron consejeros del PSOE? Claro que sí. Se abstuvieron. Eso me dicen», escribía Ekaizer en sus redes sociales.

Como recordarán nuestros lectores, Podemos había presionado a sus colegas del PSOE para lograr ‘salvar al soldado Cintora’, algo que no ha ocurrido. La abstención del PSOE y el voto en contra de los representantes del PP han sido suficientes para dar por finiquitada la etapa de Cintora en Televisión Española.

Podemos presiona a los consejeros del PSOE en RTVE para que no cierren el programa de Cintora

Fue la última carta que jugó Unidas Podemos para salvar a su periodista afín.

El panfleto podemita que dirige Dina Bousselham aseguraba hace días que para cerrar ‘Las cosas claras‘ «hace falta el voto a favor de los consejeros de Pedro Sánchez».

‘La última hora’, que el digital creado y financiado por Podemos, y que dirige una ex asesora de Pablo Iglesias, no se tapa y dice que el programa de Cintora «aporta a la televisión pública frescura».

En su información, aseguran que el futuro del espacio dependerá de la decisión de los consejeros del PSOE

Este martes el Partido Popular no podrá tumbar ‘Las cosas claras’ solo con sus votos. Es algo que sólo podrá pasar con los votos a favor del PSOE.

Y mandan un rotundo mensaje a sus socios de Gobierno, en un intento por presionar para que Cintora siga en su puesto:

Si finalmente los consejeros afines al Partido Socialista se suman a la propuesta del PP de quitar a Jesús Cintora del programa matinal, podría iniciarse una grave crisis institucional en la recién elegida dirección de la corporación pública

Ekaizer: «Era la profesión, y no los poderes establecidos, quién esperaba para brindar por el linchamiento»

En otro tuit, el colaborador de ‘Las cosas claras’ denunciaba a la profesión periodística con un enigmático mensaje: «Es habitual que los llamados «poderes establecidos» (the powers that be en inglés) celebren la desaparición de un medio o de un programa. Pero con «Las cosas claras» y Jesús Cintora quien esperaba activamente y machacaba para brindar por el linchamiento era la…profesión».

Recordemos que la teoría que manejaban en Unidas Podemos es que Antonio García Ferreras había presionado desde laSexta al PSOE para que se abstuvieran y dejaran caer a Cintora, logrando, de esta manera, el ‘monopolio’ de la información política de las mañanas.