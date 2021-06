Así ataca una tertuliana de Jesús Cintora al Banco de España por desvelar que la subida del SMI mermó 180.000 empleos

Podemos está en ‘guerra’ con el Banco de España.

El partido de extrema izquierda observó cómo, tras convertir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en su ‘medida estrella’, los informes de la institución financiera evidencian que la genialidad de Podemos empeora la situación laboral de los españoles.

La institución financiera estima que la subida del 22% del SMI ocasionó una pérdida de empleo neta de entre 6 y 11 puntos porcentuales en el colectivo directamente afectado por este aumento, que situó el SMI en los 950 euros mensuales.

Según se desprende de un análisis del Banco de España sobre el impacto en el empleo del incremento del SMI en 2019, la cifra de las relaciones laborales retribuidas por debajo de los 1.250 euros mensuales experimentó, tras la subida del SMI, una “moderación inmediata” en el diferencial entre su tasa de crecimiento y la de un colectivo que percibía una remuneración algo mayor con anterioridad a esa fecha.

De esta forma, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) la ralentización de entre el 0,6% y el 1,1% se traduce en la no creación de hasta 180.000 empleos.

Las reacciones desde Podemos no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en atacar al Banco de España por demostrar el fracaso del aumento del SMI fue Pablo Echenique.

«¿El mismo Banco de España que, siendo el supervisor bancario, no vio venir la peor crisis financiera de la historia reciente y nos decía que el sistema bancario español gozaba de una salud estupenda justo antes de rescatarlo con más de 60 mil millones de dinero público?», indicó en las redes sociales.

Pero no fue el único. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó esquivar el tema en una rueda de prensa afirmando que no encontraba en el documento del Banco de España dónde se vinculaba el incremento del SMI con la caída en la generación de empleo en España.

“Este informe del Banco de España no menciona en ninguna de sus páginas la destrucción de empleo”, intentó escaquearse con un tecnicismo, ya que se trataría de empleo que, pese a estar previsto, no llegó a crearse debido al incremento del SMI.

Ahora, el turno es para los medios de comunicación y tertulianos afines a Podemos, que no han dudado en sumarse a los ataques contra el Banco de España.

Como era predecible, Podemos aprovecha las últimas apariciones de ‘Las cosas claras’ de Jesús Cintora para seguir lanzando sus mensajes en la televisión pública.

En esta oportunidad, fue Ana Pardo de Vera quien tomó el relevo del partido de extrema izquierda para intentar negar el impacto de la subida del SMI en la creación de empleo:

“No me sorprende. Cuando se están tomando medidas sociales, que son de pura justicia, y estamos viendo además cómo están en otros países europeos, por ejemplo Francia sin ir más lejos tiene 400 euros de salario mínimo más que nosotros, pues siempre tiene que intervenir el Banco de España para decir lo que no hay que hacer en base, además, a datos que son absolutamente manipulados”.

El ataque de Ana Pardo de Vera al Banco de España llega sólo días después de que perdiera los papeles por la convocatoria de la protesta en la Plaza de Colón contra el Gobierno de Pedro Sánchez e insultase a Rosa Díez.

Ana Pardo de Vera comenzó su ofensiva afirmando que «no se me ocurre un personaje más nefasto para seguir que ella [Rosa Díez]».

Lejos de reconducir la tertulia, Jesús Cintora aprovechó el poco tiempo que le queda en TVE para echar gasolina y preguntar “¿por qué?”, dando pie al despliegue de insultos y ataques a la fundadora de UPyD.

«Porque ha hecho su carrera política a base de traiciones y de insultos. No solo a los políticos, sino a los ciudadanos y a los periodistas. Es una mujer cuya cuenta de Twitter es pura basura. Lo digo porque además yo he sido víctima de sus campañas de insultos y absoluta depravación. No tiene ningún sentido».