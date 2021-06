Ayuso ‘abronca’ a Bertín: «No asumas eso de que VOX es ultraderecha; pero Podemos sí es ultraizquierda»

Isabel Díaz Ayuso fue la invitada estelar (aunque ejerció como anfitriona) de Bertín Osborne en una nueva edición de ‘Mi casa es la tuya’ (Telecinco).

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue entrevistada por el popular comunicador en una charla donde hubo tiempo para hablar de todo, desde la política a temas más personales.

«No asumas eso de que VOX es de extrema derecha»

Durante la comida, ya que ambos compartieron mesa y mantel, Bertín le sacó a su anfitriona las diferencias y las similitudes que la unen con VOX.

La reflexión de la ‘popular’ fue la siguiente: «Buscamos intereses comunes, no creo que este espectro ideológico tenga que estar enfadado por sistema, yo he buscado el entendimiento ampliando el espectro ideológico, si me hubiera puesto purista no hubiéramos conseguido este resultado. Yo he demostrado no tener complejos. Eso no significa que mi posición no sea pura.»

▶️ El liberalismo pone a la persona en en el centro de la política y el esfuerzo y la responsabilidad son claves para alcanzar objetivos. 🗣 @IdiazAyuso #MiCasaAyuso pic.twitter.com/6NAAqbf8Vt — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) June 10, 2021

Y continuó, respecto a las diferencias: «VOX cree que hay que acabar con el Estado de las Autonomías y yo no estoy de acuerdo, si eso hubiera ocurrido la pandemia en Madrid la hubiera gestionado la Moncloa. Y yo creo en el proyecto europeo.»

Pero uno de los momentos álgidos llegó cuando el presentador de Telecinco le planteó el extremo con Podemos, llegando a él mediante la ecuación de que si VOX fuera de extrema derecha, como les gusta decir a los morados, esos convertiría al partido de Pablo Iglesias en extrema izquierda automáticamente. Pero ni por esas estaba dispuesta Ayuso a comprar ese discurso, y le paró: