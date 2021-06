Mónica López echa un pulso a TVE y vuelve a invitar a la tertuliana que deseó a los votantes de Ayuso «una buena enfermedad»

El programa de ‘La hora de La 1′, cuyo futuro está en el aire, está decidido a morir matando.

Sabedores, tras las palabras del presidente José Manuel Pérez Tornero, de que su futuro de cara a la próxima temporada está muy en el aire, Mónica López y los suyos no han optado por implantar un perfil bajo alejado de las polémicas en este tramo final de temporada.

Lejos de eso, prefieren seguir en el candelero. Solo así puede entenderse la presencia este viernes 11 de junio de 2021 de Celia Blanco, la polémica tertuliana que hace no mucho deseó a todos los votantes de Isabel Díaz Ayuso «una buena enfermedad».

Decir barbaridades en España parece que no está penalizado en función del espectro ideológico que representes y menos si este está de acorde con la actual línea de esta TVE.

Blanco ha vuelto a ser invitada y ella misma lo ha difundido, satisfecha, por sus redes sociales. Parece que López no está preocupada por la ‘amenaza’ de Pérez Tornero y ha decidido echarle un pulso, a pesar del reciente tirón de orejas de la JEC (Junta Electoral Central) por su lamentable entrevista, en el tono y las formas, a Rocío Monasterio durante la campaña electoral del 4 de mayo.

Una tertuliana de Mónica López en TVE desea a todos los votantes de Ayuso «una buena enfermedad»

Sucedía a principios de mayo de 2021.

Celia Blanco, periodista de izquierdas vinculada de forma habitual al grupo PRISA (El País, la SER), y a TVE ha deseado a los votantes de Díaz Ayuso «una buena enfermedad con diagnóstico tardío».

El escándalo era grande en redes ante la bestialidad de su tuit.

Las reacciones a su ofensivo tuit no tardaron en llegar y Blanco, consciente de que el tsunami podría llevarse por delante sus chiringuitos en TVE –donde colabora en el polémico programa ‘La hora de La 1’ que presenta Mónica López, o El País, optó por borrar el mensaje.

Eso sí, en sus matices posteriores, aseguraba que seguía defendiendo su pensamiento.

Ojalá mañana lean esto, que escribo de noche porque he estado a otras cosas:

Sí. Deseo que todos los que votan a la derecha sufran en sus carnes lo que han votado. Además, lo deseo de verdad. Me parece lo más justo.

«Sí. Deseo que todos los que votan a la derecha sufran en sus carnes lo que han votado. Además, lo deseo de verdad. Me parece lo más justo. Están pidiendo mi cabeza en los sitios en los que trabajo. Cosa absurda. Realmente diría lo mismo que he dicho en todos ellos. Es mi deseo, no la certeza de lo que ocurrirá».

El presidente de RTVE insinúa que Mónica López será destituida: «Hay códigos de conducta en periodismo y eso no se puede perder»

Peligra el futuro de Mónica López en TVE después de un año de escándalos y polémicas en ‘La hora de la 1′.

Aún es pronto para afirmar nada, pero las últimas palabras del nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, en torno al futuro del espacio, parecen abrir la puerta a los cambios.

«Los cambios deben ser graduales. Nos planteamos cambiar caras, innovar, propias y de colaboradores. Queremos dar un impulso a los expertos temáticos, un debate sosegado, no a la polarización…».

Preguntado directamente por la meteoróloga y ‘La hora de la 1’, tras el tirón de orejas de la Junta Electoral Central (JEC) después del recurso de VOX por la lamentable entrevista que la catalana realizó a Rocío Monasterio en la campaña del 4-M, añadió que: «Está en estudio. Tenemos que ver quiénes nos ven, qué consideraciones tienen de lo que hacemos, qué necesidades existen, cuál es la competencia… El periodismo de calidad tiene que ser un valor de servicio público, que contrasta, que se exige, que tiene unos procesos que se toma su tiempo. Hay códigos de conducta en periodismo y eso no se puede perder».