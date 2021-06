El reportero ‘caradura’ que pactó un boicot con los CDR, premiado: José Yélamo presentará ‘laSexta Noche’

El reportero, un pelín ‘caradura’ él, que con todo su morro pactó un boicot con los mamarrachos de los CDR (Comités de Defensa de la República), durante una conexión en el programa de Mamen Mendizábal, ‘Más vale tarde’, premiado.

José Yélamo, al que las imágenes cazaron arengando a los independentistas catalanes que estaban tras él para que se pusieran a gritar «prensa española, manipuladora» durante un directo, será el sustituto de Iñaki López en ‘laSexta Noche’.

Así pues, se cierra el círculo del increíble movimiento de fichas que provocó en el canal izquierdista de Atresmedia el anuncio de Mendizábal de dejar ‘Más vale tarde’.

La presentadora será sustituida por el mencionado López y Cristina Pardo, que dejan libres sus programas. ‘Liarla Pardo’ será sustituido por un magazine que recaerá sobre Nuria Roca, mientras que el sustituto del vasco en las noches de los sábados ya tiene nombre y apellidos.

Lo sucedido solo lo denunció Periodista Digital, es decir, que nos volvimos a quedar solos predicando en el desierto.

En laSexta hasta los directos huelen a manipulación. El caso del reportero José Yélamo es de aurora boreal, de los que hace historia. Un reportero jaleando a los CDR para que le ‘vistan’ la conexión del ‘Más Vale Tarde’. Yélamo no solo no se ha disculpado sino que ahora se hace la víctima: «He salido ileso», ha dicho en Twitter con toda la jeta.

«No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas. Cuando llevas 4 horas aguantando insultos personales, lanzamientos de objetos, escupitajos, descalificaciones por tu acento andaluz y empujones mientras trabajas, hay que decir que no todo vale», afirmaba el gaditano a través de Twitter, donde establece que «el gesto ha sido malinterpretado»