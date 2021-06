Quien la hace, la paga: Ayuso excluye a Telemadrid de su toma de posesión

Nuevo capítulo en el cruento enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y la televisión pública de la región.

A Isabel Díaz Ayuso no le ha temblado la mano a la hora de meter en vereda a Telemadrid, que la ha desafiado públicamente por activa y por pasiva desde que José Pablo López está al frente.

Así las cosas, la CAM ha descartado una vez más a Telemadrid para la producción y realización del acto oficial de toma de posesión de la presidenta de la Comunidad, previsto para el próximo sábado 19 de junio en la Real Casa de Correos. La TV madrileña recuerda que de esta manera «se rompe así con la tradición que siempre ha encomendado a la televisión pública de Madrid la realización de la señal institucional de este acto».

Y añade: «Esta medida es continuación de la decisión del Gobierno regional de excluir a Telemadrid en la producción de los actos del Día de la Comunidad de Madrid, el pasado 2 de mayo.»

Y es que quién la hace, la paga. Avisados estaban.

Ayuso pone en su sitio a López: la presidenta ‘castiga’ a Telemadrid sin los actos institucionales del 2 de mayo

Ayuso se siente fuerte y no ha dudado en aceptar el pulso que le ha planteado el Consejo de Administración de RTVM, un medio que le ha sido abiertamente hostil.

La dirigente ‘popular’, sabedora que tiene a Telemadrid en contra, intentó tomarse su fría venganza en contra de su director general, José Pablo López, que la desafió públicamente.

La presidenta de la CAM daba un paso más en su ofensiva contra el canal público madrileño y la ha descartado sin inmutarse de la producción y realización de los actos institucionales de la fiesta del 2 de mayo.

El Consejo de Administración de RTVM, blindado hasta 2023, tras el acuerdo entre Cristina Cifuentes y Ciudadanos con los sindicatos izquierdistas de la cadena, ha reaccionado con furia: «Dicha decisión afecta al papel institucional de la televisión pública. Durante toda su historia, Telemadrid ha participado en la producción y realización de estos actos, poniendo una señal institucional a disposición de los medios de comunicación que lo han solicitado».

De nada les ha valido, como se ha demostrado ahora.

Los ataque de Telemadrid a Díaz Ayuso

Pero, ¿de dónde viene esta animadversión entre Ayuso y Telemadrid? A continuación, hemos seleccionado unos cuantos capítulos de su particular guerra que explican que la presidenta madrileña le niegue a esta televisión el pan y la sal. Quizás así quede todo más claro:

«La que ha liado Ayuso»: No es que busquen ser ecuánimes o exquisitamente neutrales, lo que explicaría que incluso no salieran bien parados quienes gobiernan. Nada de eso, es que hacen el juego descaradamente a la oposición y hasta los chascarrillos van en contra de quién aprueba los presupuestos para el ente público madrileño.

Volvió a suceder en el programa ‘Está pasando’, el polémico magacín informativo presentado por la veterana Inés Ballester.

El programa, que para más escarnio para el bolsillo del contribuyente madrileño, está producido por el grupo Mediapro del independentista Jaume Roures, volvió a albergar un chascarrillo contra la presidenta de la Comunidad.

Ballester, en clara referencia a la situación política, con convocatoria de elecciones mediante tras la fallida moción de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia, comentó: «La que ha liado Isabel Díaz Ayuso, la que ha liado, la Justicia le ha dado la razón y el próximo 4 de mayo tenemos elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid».

Girauta exige el cierre de Telemadrid al detectar otra manipulación para atacar a Ayuso:

El 28 de octubre de 2020 se mostraba alegremente un gráfico en el que errónamente se expone que los datos de Madrid sobre el número de fallecidos por coronavirus sigue aumentando en vez de bajando, pues evidentemente acaba por desatar las críticas contra la televisión autonómica.

Un supuesto error que canta bastante, máxime cuando TVE, el 26 de octubre de 2020, también cometía un desliz similar, en este caso alterando el orden de los meses para engañar visualmente a los espectadores.

Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos, reclamó el cierre de Telemadrid por, precisamente, la manipulación de unos datos que lo único que buscaban era torpedear la gestión de Isabel Díaz Ayuso en relación al control de los casos de coronavirus en la región.

Entrevista a cuchillo a Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid: «Esas preguntas no se le hacen a un presidente autonómico»: Telemadrid fue uno de esos medios que le hizo el juego a la izquierda para criticar todo lo que tuviera que ver con el Zendal.

Era octubre de 2020.

A cuenta del nuevo hospital que está construyendo el Gobierno de la región en Valdebebas, la periodista Silvia Intxaurrondo encontró que el asunto de la contratación del nuevo personal sanitario no está aún muy amarrado y quiso hacer sangre por esa vía, provocando que Díaz Ayuso se revolviera contra ella: «Yo no he de bajar a la letra pequeña. Son preguntas que normalmente no se les hace a un presidente autonómico. Mi responsabilidad es que haya un hospital público».

A cuenta de la pandemia, la orden impartida fue arremeter contra Ayuso por la investigación de la Fiscalía respecto a las residencias de ancianos.

La orden ha partido del adjunto a la Dirección de Informativos Jaime García Treceño, que ha dictado a la subdirección de informativos que no se olviden de mencionar en los informativos, específicamente, «que la mitad de las 38 investigaciones ordenadas son de residencias de la Comunidad de Madrid».

«Está claro que los datos hay que ofrecerlos», dice un trabajador de Telemadrid a Periodista Digital, «pero no es menos cierto que esa orden va en la línea ya reiterada de dar leña al Partido Popular regional, acorde con los mensajes lanzados por Ignacio Aguado sobre la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en lo ocurrido en las residencias.»