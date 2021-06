Edmundo Bal hace picadillo a Xabier Fortes por justificar los indultos de Pedro Sánchez a los golpistas

El vídeo no tiene desperdicio y deja a Xabier Fortes como un perfecto mandado de Moncloa.

De otra manera no se entiende que en la entrevista que el presentador de ‘La Noche en 24 Horas’ (RTVE) le hace al diputado Edmundo Bal (Ciudadanos) intenta que el político compre los argumentos falaces y prevaricadores con los que Pedro Sánchez indultará a los golpistas catalanes.

La propia formación naranja ha subido a la red un montaje con los momentos más tensos de ese cara a cara entre su parlamentario y el llamado ‘Lechero de TVE’.

Fortes, lejos de la neutralidad que se le exige a un periodista, trataba de vender a la audiencia y a su invitado el argumentario de Moncloa:

Junqueras ha dicho que no va a volverlo a hacer.

Bal era muy claro en su réplica:

Seguidamente, se pasaba a poner declaraciones de los encarcelados durante el juicio en el Tribunal Supremo y como estos no se mostraban precisamente arrepentidos. Bal añadía:

Y proseguía el de Ciudadanos:

No quiero poner ejemplos con otros delitos pero, de verdad, si cualquier otro delincuente en la cárcel por otros delitos dijera «déjenme en la calle que voy a volver a cometer el delito por el cual estoy en la cárcel», nadie en su sano juicio indultaría a esta persona y ningún juez de vigilancia penitenciaria le concedería ni siquiera el tercer grado.

Fortes no se bajaba del burro:

No, Junqueras ha dicho que hay que desterrar la vía unilateral. Por lo tanto, que no lo volverán a hacer.

Edmundo Bal volvía a dejarle claras cuatro cosas al presentador de RTVE:

Fortes, por favor, que lo han dicho en el informe del Tribunal Supremo de la sala segunda del expediente donde se ha tramitado el indulto. No han dicho «no lo volveremos a hacer», han dicho que no cometieron delitos. Pero, ¿alguien en este país piensa, de verdad, que estos señores están arrepentidos? El miedo que nos da es que más será capaz de hacer. Hoy el señor Aragonès ha pedido la competencia de gestión de los aeropuertos, del Puerto de Barcelona y del Consorcio de la Zona Franca . Se lo darán.

El presentador, tratando de salvar la cara, alegaba:

Bueno, pero serán competencias que a lo mejor están en el Estatuto de Autonomía y no se han transferido, lo desconozco.

El de Ciudadanos tenía que corregirle una vez más:

No, no están, no. Son competencias del Estado.