Mónica López (TVE) se compincha con Irene Montero contra la tertuliana que no traga con el «hijes» y «todes»

Siempre del lado del poder, la presentadora de ‘La hora de la 1’ Mónica López no tuvo reparos ni disimulos en dejar fatal a una de sus tertulianas, Paloma Cervilla, cuando se echó encima de Irene Montero por su uso particular del lenguaje.

La de ABC quiso saber a qué se refiere concretamente la ministra cuando usa el término «hije» en un mitin o plasma en un cartel institucional el ya mencionado «todes«.

Paloma Cervilla: Quiero insistir en el lenguaje que usted utiliza, el término ‘hijes’, ¿a qué se refiere?

Irene Montero: A las personas no binarias

Paloma Cervilla: O sea, que no son hombres ni son mujeres

Irene Montero: Son personas no binarias

…

Mónica López: ¿Ya, Paloma? ¿Te ha quedado claro?

Irene Montero: Son personas no binarias y tienen todo derecho a existir y que se les reconozca su existencia, una cosa es que nos resulte raro y otra que yo, como ministra de Igualdad, no les lance un mensaje contundente, y aunque haya desconocimiento sobre su igualdad, yo tengo una obligación hacia ellos. Estoy muy orgullosa de que en este Orgullo hagamos un cartel que use en el lenguaje institucional esa palabra: todes