Monedero vincula a la ‘estrella’ de laSexta con las ‘cloacas del Estado’: “No Ferreras, Villarejo no era solo una fuente”

Juan Carlos Monedero aprovechó que José Manuel Villarejo le chafó el directo de laSexta para lanzar un duro ataque contra Antonio García-Ferreras.

Tras declarar este viernes 2 de julio ante el juez por la ‘Operación Kitchen’, el comisario jubilado realizó unas declaraciones ante los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional. Desde ‘Al Rojo Vivo’ conectaron en directo, sin pensar que Villarejo aprovecharía para lanzarle un ‘recadito’ a Antonio García-Ferreras.

Mientras el presentador de laSexta intentaba recopilar datos sobre el presunto espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, el comisario lanzó ante las cámaras un mensaje que le dejó de piedra: “Dígale a Ferreras que me debe por cierto una comida, que las últimas veces lo invité yo”.

Una frase que dijo directamente al reportero de ‘Al Rojo Vivo’ que le estaba preguntado en directo y que ha venido como ‘anillo al dedo’ para que Monedero pueda reavivar los ataques de Podemos contra quien fue su periodista preferido.

Ante estas palabras de Villarejo, Ferreras intentó (sin éxito) marcar distancias y ha respondido que “nadie le debe una comida”.

“El trabajo de los periodistas es acudir a las fuentes” y él “era una fuente”, ha destacado antes de apuntar que “era uno de los elementos fundamentales de las cloacas del Estado”. Sin embargo, el cofundador de Podemos no se cree la versión del presentador y le sumerge en las “cloacas del Estado”.

A través de las redes sociales, el exasesor del régimen chavista mandó su mensaje contra Ferreras:

“No Ferreras: Villarejo no era solo una fuente. Era parte de un entramado, donde también estaba Eduardo Inda y otros periodistas para atacar a Podemos, defender el bipartidismo y hacer negocios al calor del poder. Y eso no es lo que hacen los periodistas”.

No Ferreras: Villarejo no era solo una fuente. Era parte de un entramado, donde también estaba @eduardoinda y otros periodistas para atacar a @PODEMOS, defender el bipartidismo y hacer negocios al calor del poder. Y eso no es lo que hacen los periodistas. pic.twitter.com/uAEfyFqrpS

— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 2, 2021