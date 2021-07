Villarejo le chafa el directo a laSexta: «Dígale a Ferreras que me debe una comida»

José Manuel Villarejo solo necesitó de unos pocos segundos para hundirle el directo a laSexta.

Tras declarar este viernes 2 de julio ante el juez por la ‘Operación Kitchen’, el comisario jubilado realizó unas declaraciones ante los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional. Desde ‘Al Rojo Vivo’ conectaron en directo, sin pensar que Villarejo aprovecharía para lanzarle un ‘recadito’ a Antonio García-Ferreras.

Mientras el presentador de laSexta intentaba recopilar datos sobre el presunto espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, el comisario lanzó ante las cámaras un mensaje que le dejó de piedra: “Dígale a Ferreras que me debe por cierto una comida, que las últimas veces lo invité yo”.

Una frase que dijo directamente al reportero de ‘Al Rojo Vivo’ que le estaba preguntado en directo.

Ante estas palabras de Villarejo, Ferreras intentó (sin éxito) marcar distancias y ha respondido que “nadie le debe una comida”.

“El trabajo de los periodistas es acudir a las fuentes” y él “era una fuente”, ha destacado antes de apuntar que “era uno de los elementos fundamentales de las cloacas del Estado”. Sin embargo, Villarejo ya dejó entrever que no se trata de una relación entre ambos tan distante.

📺 La magia de la tele… regalito en directo de Villarejo a Antonio Ferreras. pic.twitter.com/k28C1UIBIL — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 2, 2021

No es la primera vez que el comisario jubilado deja mal parado a un presentador de la televisión.

Risto Mejide

En mayo, el programa de Cuatro ‘TEM’ habló Villarejo pocas horas antes de declarar en el Congreso por la ‘operación Kitchen’. El excomisario, que habló con uno de los reporteros del programa, demostró tener buena memoria y no había olvidado unas palabras pasadas de Risto Mejide.

Hace un tiempo, el presentador de ‘TEM’ planteó a sus tertulianos apostar sobre el tiempo que el excomisario iba a tardar «en fugarse». «Tengo una apuesta con mis compañeros: ¿cuántos días va a tardar en fugarse? Con los contactos que tiene y con la cantidad de gente a la que puede apretar por lo que sabe….». Una afirmación que se guardó Villarejo, y a la que ha querido responder ahora.

«Dígale al señor Risto que va a perder su apuesta. Que no apueste que me voy a fugar, porque seguramente se fugarán otros. Yo jamás me voy a fugar», aseguró Villarejo al reportero Fabián Pérez antes de entrar a declarar en el Congreso.

«Esta es de las veces que me alegro perder, pero yo no me aposté nada, ¿eh? De todas formas, señor Villarejo, cuando usted quiera está invitado al programa. Se toma aquí un café conmigo, o con nosotros, y vemos a ver qué se cuenta», zanjó Mejide.

Las cloacas del PSOE



El comisario jubilado desveló las, al menos curiosas, reuniones que mantenía el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez (padre de Begoña Gómez), con destacados comisarios.

Una información que Villarejo tenía apuntada en varias agendas confiscadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía durante el pasado mes de octubre, según indica el diario ‘El Mundo’.

En las anotaciones del comisario, se desvela que ‘Sala’, nombre con el que se refería a Carlos Salamanca, excomisario del aeropuerto de Barajas, le había comunicado información sobre una supuesta reunión de Sabiniano Gómez con ‘Big’, apodo que Asuntos Internos utiliza para nombrar a Enrique García Castaño.

Además, ese supuesto encuentro se habría producido el 22 de julio de 2014, seis días después de que Pedro Sánchez ganase las primarias del PSOE a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

Gómez tiene, desde los años 80, relación con una serie de comisarios, entre los que se encuentra García Castaño, que se puso en contacto con él para solicitar colaboración en una operación antiterrorista.

Desde ese momento, Gómez habría seguido manteniendo ese contacto con varios comisarios aportando datos que le habrían sido requeridos por comisarías de distrito o por la Comisaría General de Información.

Según la agenda del excomisario Villarejo otro de los comisarios que habría tenido relación con Gómez sería ‘EB’, sobrenombre que corresponde a las iniciales de Enrique Barón, excomisario general de Información de la Policía.

Intimidar a Echenique

Las ‘cloacas del PSOE’ salen a la luz pocos días después de que Villarejo dejase de piedra a Pablo Echenique durante una Comisión de Investigación celebrada el pasado 27 de mayo.

El portavoz de Unidas Podemos intentó ponerse ‘chulo’ contra José Manuel Villarejo en su primera intervención, pero no tardó en arrepentirse de sus palabras.

«Buenas tardes, señor Vi Sin embargo, el portavoz de Unidas Podemos no subió a las redes sociales la desbastadora respuesta del comisario jubilado, quien recordó los peligrosos nexos de su partido con ETA o los servicios secretos de Cuba y Venezuela.

“En absoluto yo he dedicado tiempo para acabar con su partido. Entre otras cosas, porque como casi todos los españoles fue un movimiento de simpatía lo que representaban en su día”, comenzó desmintiendo Villarejo a Echenique, pero dio un paso más allá para hundirle.

“Otra cosa es que yo, como responsable, trabajara en analizar la relación preocupante para nuestro país que hubo entre su partido con el entorno de ETA, con el servicio secreto cubano, venezolano, etcétera, etcétera”, zarandeó al podemita.

Incluso, para castigar la ‘chulería’ de Echenique decidió destapar que el narcogeneral de Nicolás Maduro, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, habló con él en prisión y le ratificó datos de gran peligro para el futuro de Podemos y de sus líderes.

“Tuve el placer de reunirme con el señor Hugo Carvajal, responsable del servicio secreto venezolano, en el tiempo que estuve enjaulado y le puedo decir que hemos ratificado toda una serie de informaciones de interés policial respecto a su grupo. He intentado declarar en sede judicial sobre ello, pero no se me ha permitido”, desveló Villarejo para dejar temblando a Podemos.

Las palabras del comisario jubilado suponen un gran golpe para Podemos, ya que llegan solo horas después de que la Embajada de Estados Unidos en España ofreciera una gran recompensa de 10 millones por información que ayude a la captura de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.