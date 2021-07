Jorge Javier Vázquez descalifica a Toni Cantó... y termina diciendo que está a favor de los indultos

Está de moda meterse con Toni Cantó, y la izquierda mediática se lo ha tomado muy en serio, porque el personaje les escuece.

Fueron varios los actores de medio pelo, humoristas malotes y demás, quienes recuperaron una entrevista antigua del político para atacarle al gusto. Eso sí, no contaban éstos con que evidentemente alguien les respondería… Y el ridículo fue espantoso.

El último en subirse al carro de los ataques al ex de Ciudadanos, sin venir a cuento, es Jorge Javier Vázquez. El presentador del cotilleo en Telecinco, catalán por cierto, decidió que era buen momento cargar contra el político y actor desde su programa vespertino.

Fue este 5 de julio de 2021, y además se vio arropado por otros tertulianos, incluso más severos que el presentador, como el caso de Laura Fa:

¿Sabes dónde voy a estar este viernes, sábado y domingo? En Donosti… Que Toni Cantó diga que él no va a actuar en Cataluña porque no hay teatro en español, cuando yo voy al Tívoli del 23 al 25 de julio en Barcelona, la función la hago en castellano. Las tres funciones políticas que he hecho en Barcelona las he hecho en castellano.

¡Pero por favor! Pero qué tontada es esa de Toni Cantó, es una bobada como la copa de un pino.