La Policía de Cuba ‘secuestra’ a la youtuber Dina Stars en directo y en mitad de una entrevista con ‘Todo es mentira’

La dictadura de Cuba está intentando silenciar todas las voces críticas. En especial, a las que denuncian los atropellos y falta de libertad en los medios de comunicación extranjero.

Así quedó demostrado, una vez más, con el ‘secuestro’ de la Policía de Cuba a la youtuber Dina Stars durante una conexión en directo con España.

La joven fue buscada en su vivienda, en mitad de su entrevista con el programa ‘Todo es mentira’, después de que describiera de primera mano cómo se viven las protestas en contra el régimen castrista.

Sin embargo, el régimen consideró que estaba hablando más de lo necesario y justo en un momento de la entrevista ha llegado la policía a casa de la youtuber para llevársela.

Al menos, así lo indicado en directo a Marta Flich: «la seguridad está ahí fuera», haciendo referencia a los agentes de la policía cubana.

Visiblemente preocupada y asustada, aviso que «tengo que salir». Dina Stars le ha pedido a su amiga que se quedara en la entrevista para contar en directo lo que estaba ocurriendo en la casa.

Marta Flich le ha pedido a Miloh que en la medida de lo posible relatara en directo lo que se estaba produciendo, pero «no te pongas en peligro pero si se puede escuchar la conversación», le ha dicho la presentadora.

La amiga de Dina se ha acercado todo lo posible a la puerta de la habitación para intentar grabar. A los pocos minutos ha vuelto Dina, «me llevan», ha dicho a las cámaras, y ha lanzado un mensaje, «hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos». Y ha concluido, «me tengo que ir».

La represión va mucho más allá que unos palos o un spray en la calle, todo lo que se mueve por detrás es terrible. Aquí detienen en directo a @Dinastars_ mientras participaba en Todo Es Mentira de Cuatro.pic.twitter.com/5DsOyBBlJO — 𝕳𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗 𝕯. 𝕵𝖔𝖗𝖉𝖆𝖓𝖆 (@hektormenta) July 13, 2021

Desde ‘Todo es Mentira’ se valoró la opción de que alguna persona próxima el régimen cubano estuviese viendo la entrevista y diera la voz de alarma en La Habana, lo que habría desencadenado el ‘secuestro’ de Dina.

Es importante recordar que la ‘influencer’ y ‘youtuber’ cubana, Dina Stars, se ha mostrado abiertamente en contra del gobierno de Díaz-Canel y teme por la situación de desamparo por parte de las administraciones en la que se encuentra su pueblo.

«Creo que ningún cubano ha dormido, todos estamos desesperados y somos conscientes de que hay militares arremetiendo contra los jóvenes, están matando al pueblo», y explica que «todo empezó como una manifestación pacífica» pero que ha sido el presidente del país «el que incitó a la violencia», indicó a Antena 3.

Con casi 59.000 seguidores en Instagram y 31.200 en Youtube, Stars ha usado su influencia en las redes sociales como altavoz para contar al mundo lo que está sucediendo en el país.

Sin embargo, ya había admitido estar asustada por las consecuencias que podría tener sus críticas: «tengo miedo, pero ya no me quiero quedar callada. Me lo debo a mí, a mi familia, a mi pueblo», e indica que «se que la gente tiene mucho miedo pero yo ya me cansé, no quiero quedarme callada».