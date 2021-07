La ‘mercenaria’ catalana de Maduro, Arantxa Tirado, acusa a Risto de fingir el secuestro en directo de Dina Stars

Arantxa Tirado considera que el ‘secuestro’ en directo de la youtuber cubana Dina Stars en el marco de la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel “huele a montaje fake”.

La politóloga catalana, famosa por su defensa del régimen de Nicolás Maduro (eso sí, bajo pago), ahora pone en duda la veracidad de las imágenes emitidas en el programa de Risto Mejide, ‘Todo es Mentira’.

A través de un tuit, la financiada por dictaduras de América Latina afirma que:

“Lo de la cubana detenida mientras era entrevistada en el programa de Risto huele a montaje fake. Los medios nos tratan como si fuéramos idiotas. Espectáculo para ocultar que en Cuba, además de descontentos con la situación o el socialismo, hay mucha otra gente q apoya su sistema”.

Es importante recordar que el 13 de julio Dina Stars fue ‘secuestrada’ por la policía de Cuba por criticar el régimen a través de la prensa internacional.

La joven fue buscada en su vivienda, en mitad de su entrevista con el programa ‘Todo es mentira’, después de que describiera de primera mano cómo se viven las protestas en contra el régimen castrista.

Sin embargo, el régimen consideró que estaba hablando más de lo necesario y justo en un momento de la entrevista ha llegado la policía a casa de la youtuber para llevársela.

Al menos, así lo indicado en directo a Marta Flich: “la seguridad está ahí fuera”, haciendo referencia a los agentes de la policía cubana.

Visiblemente preocupada y asustada, aviso que «tengo que salir». Dina Stars le ha pedido a su amiga que se quedara en la entrevista para contar en directo lo que estaba ocurriendo en la casa.

Marta Flich le ha pedido a Miloh que en la medida de lo posible relatara en directo lo que se estaba produciendo, pero «no te pongas en peligro pero si se puede escuchar la conversación», le ha dicho la presentadora.

La amiga de Dina se ha acercado todo lo posible a la puerta de la habitación para intentar grabar. A los pocos minutos ha vuelto Dina, «me llevan», ha dicho a las cámaras, y ha lanzado un mensaje, «hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos». Y ha concluido, «me tengo que ir».

Risto contra Podemos

La situación llevó a que Risto Mejide desafiara abiertamente a Aina Vidal a través de su cuenta oficial de Twitter.

Se trata de la diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso que, este 13 de julio, afirmó que Cuba “no es una dictadura”.

“No considero al Gobierno cubano una dictadura”, indicó Vidal en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados después de que miles de cubanos hayan salido a la calle para poner fin al régimen al grito de “libertad” y que decenas de personas han sido detenidas sin que se sepa el paradero de algunas de ellas.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ mostró su indignación con un contundente tuit:

“Ah, entonces lo que acaba de ocurrir en Todo es Mentira es que el Ministerio del Interior de Cuba se ha llevado a Dina Stars para hablar de democracia…? Me lo explica, Aina Vidal???”.

Ahora, la ‘mercenaria’ catalana de Maduro, Arantxa Tirado, quiere hacer pensar que la dictadura cubana no detiene ni tortura a quienes piensan igual, sino que se trata de los montajes y de la manipulación de los medios de comunicación en el extranjero.

Pagada por el chavismo

Las palabras de Arantxa Tirado vienen marcadas por su ideología de extrema izquierda, pero también porque no quiere morder ‘la mano que le da de comer’.

Arantxa Tirado es la politóloga catalana que viajó financiada hasta Caracas para realizar una serie de vídeos que buscaban desmentir la crisis humanitaria que padece el país. Una burla para los cinco millones de venezolanos que han tenido que emigrar debido a la crisis bolivariana pero que se intentó negar porque había clientes dentro de un McDonald’s.

Como si fuera poco, ha seguido con su labor de manipulación sobre Venezuela desde España, llegando incluso a realizar charlas y eventos con el exembajador del régimen Mario Isea.

La catalana es la autora del panfleto chavista ‘Venezuela: Más allá de mentiras y mitos’ su último vínculo económico con la dictadura bolivariana. Es importante recordar que, como confirman fuentes de la Embajada chavista en Madrid a Periodista Digital, Arantxa Tirado recibió financiación tanto para viajar en Caracas en un par de oportunidades, así como para participar en eventos a favor de Nicolás Maduro y hasta la elaboración de su ‘libro’.

La colaboradora de Julia Otero estuvo en noviembre de 2019 en Caracas junto al dictador venezolano e incluso presumió de su encuentro, donde justamente realizó el lanzamiento de su último panfleto.

Fuentes diplomáticas confirmaron a Periodista Digital que el viaje de Tirado a Caracas, y su hospedaje, fueron pagado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La ‘Pablo Iglesias del chavismo catalán’ disfrutó de un lujo y seguridad personal que no dispone la mayoría de los venezolanos, quienes se encuentran sumidos en una crisis humanitaria sin precedentes en el país. Sin embargo, Tirado ha encontrado tiempo para reírse en la cara del pueblo venezolano con una pequeña dosis de cinismo.

A través de sus redes sociales, la politóloga intentó blanquear al dictador afirmando que «Solo un presidente con sentido del humor puede aguantar tanto ataque». Para intentar demostrarlo, recreó una supuesta conversación con el tirano bolivariano: «NM: ‘Tú has escrito un libro ¿no? Lo he visto en redes. ¿Dónde está?’ Yo: ‘Sí, está ahí en la mesa. Lo he escrito con los millones q usted me manda’. NM: ‘Ah, ¿y te llegaron todos?’ Yo: ‘Sí, pero vengo por más’».

Pagas desde Miraflores

«Arantxa Tirado cobra directamente desde la presidencia de Venezuela”. Así lo confirmaron fuentes de la Embajada chavista de Venezuela en Madrid a Periodista Digital, quienes confirman que «todas sus apariciones en actos públicos de Venezuela, tanto en Barcelona como los más recientes en Madrid, conllevan un pago mensual que se tramita directamente por Mario Isea [embajador chavista en la capital española], pero que viene directamente desde Caracas«. Sin embargo, no han logrado confirmar si los recursos son tomados directamente de la cuenta de la Embajada en el Banco de España.

En este sentido, recalcan que se trata de la misma fórmula de pago que se realizan con otros de los españoles que trabajan a favor de los intereses de Nicolás Maduro, como es el caso de Juancho Santana, quien fue el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) y se ha desempeñado como ‘asesor’ del exembajador chavista Mario Isea.