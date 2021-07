Monasterio deja KO a Losada (TVE) cuando este pregunta si el franquismo fue una dictadura: «Sí y el castrismo, también»

El zasca se ha tenido que escuchar hasta en Ganímedes.

La líder de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no se cortó un pelo cuando en una entrevista en ‘La Noche en 24’ (Canal 24 Horas de RTVE) fue cuestionada sobre si el franquismo le parecía una dictadura.

La representante del partido de Santiago Abascal estaba exponiendo las razones por las que había que definir como dictadura lo que estaba sucediendo en Cuba cuando el presentador, Diego Losada, optó por intentar embarrar la cuestión.

Y nada mejor para esos casos que recurrir al comodín que los socialcomunistas creen que siempre les funciona, sacar a relucir el espantajo del franquismo.

Sin embargo, en esta ocasión, el periodista de TVE hizo aguas frente a Rocío Monasterio.

Así fue el momento vivido durante la entrevista realizada a la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid el 14 de julio de 2021.

Rocío Monasterio: «Pedro Sánchez es socio de los comunistas en el Gobierno y no quiere afearle a los comunistas lo que hacen sus amigos dictadores en Cuba. Eso es lo pasa cuando te asocias con comunistas que defienden a narcodictaduras como la cubana. Que cuando tienes que salir a hablar no sabes qué decir porque tus socios en el Congreso resulta que son los que reprimen y defienden la represión en Cuba y los que defienden que a los periodistas se les encierre y los que defienden que los cubanos no tengan libertad y pasen hoy por una hambruna y por una enfermedad terrible que es lo que está pasando por muchísimos sitios».

Diego Losada: «Hay quien les pide la misma contundencia a la hora de referirse al franquismo. ¿El franquismo fue una dictadura?»

Rocío Monasterio: «Sí, yo lo he dicho siempre. Y Corea del Norte es una dictadura y Arabia Saudí es una dictadura. Donde no se respetan las libertades, donde no hay partidos políticos y donde no se respeta la libertad de expresión es una dictadura. Y yo condeno todas las dictaduras. Y Cuba es una dictadura, el castrismo es una dictadura. Que tengamos en España un Gobierno y un presidente en España que no diga que Cuba es una dictadura es gravísimo».