Terrible papelón de Simancas en TVE sobre Plus Ultra: «No son subvenciones, son préstamos, y es una empresa española»

Al Gobierno Español le ha estallado finalmente el delicado asunto del rescate a la compañía aérea Plus Ultra entre las manos.

Un tema que olía a quemado desde que se conoció, allá por el pasado mes de marzo de 2021, y que en estos días está desencadenándose como un auténtico escándalo en una segunda parte, gracias a que el juzgado cuestiona los informes del Ministerio y pide un peritaje independiente.

El descaro de Ábalos durante su mandato en la cartera de Transportes parece no cerrar una herida por la que el Gobierno sangra a borbotones. Ni el cese del socialista va a ser suficiente para solventar el problema.

Mientras tanto, la compañía quebrada se lamenta y pide conseguir el rescate acordado para poder subsistir. Lo publica Voz Pópuli:

Plus Ultra lucha a contrarreloj para conseguir el rescate íntegro de 53 millones de euros comprometido por el Ejecutivo de los fondos a las empresas afectadas por la crisis de la covid. En un escrito remitido a la magistrada que investiga la inyección de la ayuda, la aerolínea «suplica» que le permita acceder a los 34 millones de euros del préstamo participativo pendientes de cobro. De lo contrario, avisa, no podrá hacer frente a los compromisos adquiridos en el plan de viabilidad que presentó la aerolínea al Gobierno.

Pero si podemos destacar una intervención vergonzosa al respecto, esa es la de Rafael Simancas este 23 de julio de 2021 en La hora de la 1.

Fíjense que el nuevo secretario de Estado para las relaciones con las Cortes aparecía en una tele amiga, la cadena pública, y que lo hacía sin que la pregunta fuese difícil, con todo el tiempo pertinente para explicarse… Pues ni por esas.

Muy justito, Simancas, pagando el favor de haber sido colocado en el mejor puesto de su carrera, por fidelidad y no por méritos, hizo un tremendo ridículo ante los españoles:

El Gobierno está actuando con pleno respeto a los procedimientos legales, con máxima transparencia, con colaboración con la Justicia.

Se han dicho cosas que no son ciertas, que se trata de subvenciones, no son subvenciones, son préstamos que se tienen que devolver… Que es una empresa venezolana, y no lo es, es española… Que esto es una excepción, y no, las ayudas a la solvencia empresarial se están otorgando por miles en nuestro país. Se ha hablado que el juzgado ha echado atrás esta ayuda, y no es verdad, lo que ha hecho ha sido suspender una transferencia y pedir una aclaración para que se justifiquen las ayudas…