Terradillos se pone ‘pesadita’ tirándole a Almeida una pulla al más puro estilo ‘qué hay de lo mío’

Se acaban los temas de calado mientras agoniza julio en este verano de 2021, así que vamos a sacarle punta a lo pesadita que se puso Ana Terradillos este lunes 26 con el alcalde José Luis Martínez-Almeida en directo en Telecinco.

Y es que el máximo mandatario de Madrid participó de El programa del verano con la idea de hablar del importante nombramiento de Paseo del Prado y de El Retiro como Patrimonio Mundial por la Unesco. Al respecto de ello charlaron la presentadora sustituta de Ana Rosa y el del PP, pero no quiso despedir la conexión Terrarillos sin ponerse un poco plomo con el qué hay de lo mío:

Terradillos : Pues le puedo explicar yo un par de zonas que ya verá cómo me da la razón…

Almeida : Otro día tenemos tiempo para debatir sobre el estado del Barrio de los Austrias, que no tenemos la misma opinión exactamente…

Terradillos : Me quedo con esa enhorabuena alcalde. A ver si lo próximo son los Juegos Olímpicos, que sería importante celebrarlos aquí en Madrid, o incorporar a la lista del Patrimonio de la Unesco esa zona que sabe que a mí me gusta tanto, que es el Barrio de los Austrias, que la tiene usted un poquito abandonada, ¿eh? Ahí queda ese mensaje, ¡alcalde le mando un beso!

Qué pena para Terradillos, porque es realmente difícil pillar a Almeida en un renuncio o sin saber cómo salir de un atolladero…

Recordamos en este punto aquel día en charla jocosa con la reportera de Risto Mejide y que sacó de quicio al presentador:

Una reportera del espacio, Natalia Lombardo, perseguía al alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, por la calle, haciéndole preguntas sobre un tema en concreto, como verán, nada importante para los madrileños: ¿va a ir a First Dates? Como el del PP entra al trapo con su labia habitual, la periodista insistió después en preguntar por los éxitos o fracasos amorosos del alcalde.

Reportera: Señor Almeida, ahora que no nos escucha nadie y estamos en confianza, ¿es verdad lo que ha dicho Carlos Sobera que le propusieron ir a First Dates y usted lo rechazó?

Almeida: No fue una propuesta formal pero hubo cierto tanteo. Yo es que en eso soy muy tradicional. NO descarto tener que acudir algún día a First Dates o a Tinder, pero por ahora tengo cierto éxito.

Reportera: ¿Ah, sí? ¿Tiene éxito usted?

Almeida: No, ¡he dicho cierto!

Reportera: ¿Cómo medimos ese ‘cierto’?

Almeida: Un caballero nunca habla de esas cosas.

Reportera: ¿Usted se cruza muchas ex por la calle?

Almeida: Para mí es es muy poca libertad para mí, porque constantemente. Como estoy con unas, con otras…

Reportera: Bueno, ¡es usted un triunfador!

Almeida: No diría un triunfador…

Reportera: ¿En qué lo dejamos?

Almeida: Me han castigado mucho el corazón también…

Reportera: ¿Quiere que le organicemos nosotros alguna cita?

Almeida: Bueno, eso depende de con quién.

Reportera: ¿Cómo es su prototipo?

Almeida: ¡Como usted!