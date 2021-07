Telemadrid: Sánchez mete la tijera en los negocietes de la izquierda y Antonio Maestre ya va de víctima

No le ha temblado el pulso al nuevo administrador de Telemadrid, José Antonio Sánchez.

En una de sus primeras decisiones, ha empezado a meter la tijera en los contratos con productoras de la izquierda, como el grupo Mediapro del magnate troskista Jaume Roures.

Dicho y hecho, la primera ‘víctima’ ha sido el programa ‘Está pasando’, el magacín que desde junio presentaban Agustín Bravo y Tania Garralda, que ha sido cancelado y emitirá su último programa en la tarde del próximo viernes día 6 de agosto.

Este espacio estaba producido por Globomedia, propiedad del citado gigante Mediapro.

La nueva dirección ha decidido poner fin al magacín que comenzaba su andadura en 2019 en la televisión madrileña, cuando aún gobernaba el destituido José Pablo López, y presentado por Inés Ballester. Hace tan solo dos meses, ‘Está pasando’ se renovaba con la llegada de Bravo como conductor principal y reformulaba sus contenidos.

Parece que con la caída de López y la llegada de Sánchez, algunas empresas y tertulianos de la izquierda han empezado a poner ya sus barbas a remojar.

Sabedor que con los nuevos tiempos de la tele pública él puede ser el siguiente en salir por la puerta, Antonio Maestre ha decidido montar uno de sus numeritos que tanto gusta a la parroquia que le sigue.

Hoy he estado en Telemadrid. No sé si volveré. Porque cuando esté no dejaré de denunciar la gestión de Ayuso y la purga política en la cadena y ser la voz de los trabajadores.