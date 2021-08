Pelea detrás de las cámaras en Telecinco: Makoke se abalanza contra Alejandra Rubio

Tremendo lío el que tienen montado en la familia Matamoros, pero eso no es nada nuevo.

Este 31 de julio de 2021 sin embargo, la situación transgredió a los platós, y se montó una tremenda en el de Viva la vida en Telecinco, aunque todo fue tras las cámaras. ¡Y todos contentos!

En esta ocasión la protagonista indirecta del jaleo fue la hija de Terelu, Alejandra Rubio, que resulta ser amiga de Anita Matamoros, hija de Makoke y Kiko, pero también de este último. Así que se le ocurrió a la cuarta de Las Campos romper una lanza en favor del colaborador de Sálvame, y tuvo la mala suerte de que en el plató estaba precisamente su ex y madre de su hija, Makoke.

Así que como ni Toñi Moreno ni los espectadores pudimos ver nada, a la vuelta de publicidad la presentadora quiso representar la movida en directo: «Noto cierta tensión entre vosotras, ¿qué ha pasado?»

Con habilidad Moreno quiso sacar a colación el asunto, una historia que se afea por momentos.

Resulta que Matamoros padre, en un momento de arrebato, llamó a su hija Anita “retrasada”, algo que Alejandra Rubio vino a justificar por estar en un momento de cabreo y aseguró la de Las Campos “que no lo piensa realmente”.

Pero necesitaba poco más Makoke para saltar a por ella:

Estaba tan tranquila fuera y ha venido echa una furia. No me han gustado las formas. Yo he sentido que me has faltado al respeto por como me lo has dicho fuera. No he justificado a Kiko, conociéndole no lo ha pensado, se le ha ido de las manos y no creo que lo piense. Me parece horrible que llame retrasada a su hija. Me lo dice mi madre y me muero.

No me quiero meter en eso porque los quiero a todos (…) Yo a Kiko le quiero mucho y lo siento si te molesta.