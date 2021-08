Isabel Díaz Ayuso ‘derriba’ la pestilente mesa de Sánchez y Aragonés: «¡No puede ser!»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es uno de los estandartes en contra y enfrente del presidente Pedro Sánchez en sus tejemanejes de política bajuna y marketiniana, y lo ha vuelto a hacer.

Este 2 de agosto de 2021 viene marcado por la reactivación de la mesa bilateral de diálogo entre Cataluña y España, esa suerte de condición de los independentistas para sentarse frente a frente con el Gobierno de España con la intención de seguir chantajeándolo. Y además viene apenas tres días después de que Pere Aragonés le diera plantón a Sánchez y al resto de presidentes regionales en la cumbre pertinente celebrada en Salamanca.

Los independentistas son así, racistas hacia el resto de españoles, rancios, orgullosos, egocéntricos, y en esa mesa se va a sentar el Gobierno de Sánchez a lidiar con ellos.

Por suerte en España hay alguien que se coloca tajantemente enfrente de estos filibusteros. Díaz Ayuso participó en El programa del verano de Telecinco donde fue entrevistada por Ana Terradillos, y no se guardó nada la presidenta de Madrid. Con la palabra, Ayuso derriba la sucia mesa de negociación de Aragonés y Sánchez.

No entiendo que se permita semejante desplante en la conferencia de presidentes. Cada concesión que se les da siempre es en detrimento de España. Ahora quieren los datos personales de todos los catalanes, en manos de aquellos que no dudarían en cometer cualquier tipo de ilegalidad para su proyecto independentista. Y nadie les dice nada. Esta es la tiranía de las minorías. Esto se nos ha vuelto en contra y es un error de todos que no debería haber sucedido.

No puede ser que a una comunidad autónoma decidas secuestrarla contra la soberanía del pueblo español, y tratando a los ciudadanos de primera y de segunda y bajo mensajes racistas y xenófobos contra los propios españoles en su tierra. De estas reuniones solo puede salir cada vez un Estado más debilitado en manos de aquellos que lo quieren dirigir de una manera totalitaria.