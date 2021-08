Bestial alegato en ‘El Chiringuito’ por el adiós de Messi: «¡Vale ya de mentir!»

La tarde de jueves 5 de agosto de 2021 quedará marcada para siempre en la retina de los hinchas del fútbol, y especialmente de los del Barça.

Después de muchos rumores, incluso más de un año, acrecentados aún más si cabe desde que expirara el contrato de Messi hace algunos días, estalló por los aires el asunto: Messi se va del Barça y deja el suelo quemado tras él.

Así que se montó una buena en las redacciones deportivas del país, y Josep Pedrerol interrumpió sus vacaciones de forma abrupta para ponerse al frente de El Chiringuito en laSexta.

Una vez allí, con todo tipo de informaciones y opiniones cruzadas y viscerales, destacó el bestial alegato a voces -como es habitual- del madridista Alfredo Duro -encantado con el cariz que han tomado los acontecimientos, por cierto-:

¡Ya está bien porque al final voy a tener que recoger cadáveres! Están hablando de Tebas, y al final de esta noche ya te digo yo que van a acabar diciendo que la culpa es de Florentino, que es el tipo más enfrentado a Tebas del fútbol español, y al final alguno de éstos va a decir que el problema de la salida de Messi es que Florentino está conchabado con Tebas.

¿Cómo va a tener Tebas la culpa de esto? Tebas es el que ha permitido que el Barça tenga 1.300 kilos de deuda. Si Tebas hubiera sido inflexible hace dos o tres años, ¡podríais haber renovado a Messi! ¡Le podríais haber renovado! ¡Vale ya de mentir! Tebas lo que ha hecho es la vista gorda con el Barcelona. ¡Cómo que Tebas! Lo que pasa es que ya no puede mirar a otro lado.

¡Que ningún jugador del Barça se rebaja nada! ¡Que no podéis pagarle a nadie! No podéis inscribir a Messi, que evidentemente se va, y a lo mejor no se puede inscribir a alguno de los que ha venido, porque no se va nadie. ¡Y por cierto, no habéis ganado nada! Con esos contratazos, ¡nada! ¡Y el que menos ha ganado es Messi!