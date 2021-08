Corredera no olvida los zascas del purgado Canales: «Quería hacer daño cuando dijo que ‘Sálvame’ ya no funciona»

Después de que el bailaor Antonio Canales se quedara a gusto contra ‘Sálvame’, el programa en el que colaboraba y que le despidió en directo, era turno de escuchar qué tenía que decirle Carlota Corredera.

Canales había asegurado que el espacio de Telecinco había entrado en barrena y que sus problemas de audiencia eran evidentes, algo a lo que la presentadora ha querido polemizar.

Y es que Canales murió matando y reiteró durante varias ocasiones que el programa estaba «desgastado», que necesita reinventarse y que le ganan hasta las series de la competencia, en clara alusión a la emergente ‘Tierra amarga’ de Antena 3.

Corredera desenfunda

Visiblemente fastidiada, Carlota Corredera quiso contestar al ya excolaborador del espacio:

«Cuando dice que nos ganan las teleseries, no voy a entrar a discutir, porque los datos de audiencias son públicos y no son algo que pueda yo inventarme. Él quería hacer daño cuando dijo que el programa no funciona. No me parece justo que, como hay mucha gente que nos ve y que no entra en las webs de información televisiva para ver los datos, puede calar ese mensaje de las audiencias. Eso de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad»

«Nosotros venimos a trabajar aquí todos los días desde el verano de 2009, ese año nació el ‘Deluxe’, y desde entonces no ha habido nunca vacaciones en ‘Sálvame’. No hemos parado nunca desde el verano de 2009», añadió.

«Lo podemos hacer mejor o peor, pero nadie valora que este programa después de perder a uno de sus pilares fundamentales como es Mila Ximénez, tampoco paró. Aquí no ha parado nadie, sigue su maquinaria para entretener a la gente. Pido respeto, sobre todo al equipo que está aquí, porque comemos muchas personas desde hace muchos años»

The show must go on.

Antonio Canales es despedido en directo en ‘Sálvame’ pero se venga: «Os vais a pique»

Al parecer, ‘Sálvame’ (Telecinco) no está pasando su mejor racha en cuanto a audiencia por culpa de la novela turca de Antena 3 ‘Tierra amarga‘, por lo que se dedican a cebar los dramas y las disputas con tal de retener al espectador a la desesperada.

En estas, han recurrido a la baza de Antonio Canales. El bailarín ha sido despedido en directo por «no cumplir con la expectativas» de la dirección de Sálvame. Como largo se lo fiaban, Canales no ha dudado en decir lo que piensa realmente del programa y los directores, soltando zascas antológicos a Carlota Corredera.

El bailaor había sido fichado hace unos meses por el programa de Telecinco tras concursar en ‘Supervivientes 2021’. Este 18 de agosto de 2021 ha arremetido contra la cúpula de Sálvame al ver como se cuestionaba su ‘rendimiento’ en un video elaborado por los guionistas del programa.

«Si no te quieren en un sitio es porque no te merecen. No me gustaría presentar un programa como este. Quiero hacer algo de cultura, y eso en Mediaset es muy difícil». No se puede decir que no hile fino.

Pero sus arremetidas no terminaron ahí ya que también criticó lo «aburrido» que está siendo ‘Sálvame’ últimamente: «Cuando empieza a bajar la audiencia y se hace ‘zapping’, es que algo no se está haciendo bien. Estamos bajando de audiencia. El peor verano de la historia de ‘Sálvame’, y ahora que estoy en directo lo digo».