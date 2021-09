Cobarde ataque de Rufián a Pablo Motos, al que critica a sus espaldas por ser «colega de Abascal»

Gabriel Rufián aprovechó la visita de la actriz, escritora y ‘youtuber’ Esty Quesada para ajustar cuentas con Pablo Motos, el presentador de ‘El Hormiguero’.

El político independentista, que tiene un canal en Youtube donde realiza entrevistas llamado ‘La Fábrica’, preguntó a ‘Soy una pringada’ por su paso por el programa de entretenimiento de Antena3.

Quesada recordó el momento en el que lució una camiseta «con una pose muy ridícula de yoga» del propio Motos que había «subido él mismo a su Instagram«. La invitada reconoce que ese gesto no le gustó al presentador, momento en el que cual el ‘Rufián’ de ERC aprovechó para ajustar cuentas con Motos, que recibió muchas críticas de la izquierda radical por ‘atreverse’ a invitar a su programa al líder de VOX.

«¿Sabes lo que pasa, que este tío igual ni te conocía, este tío…es que es colega de Abascal»

“No era en plan que no te conozco. Era como que me preguntaba algo y como yo no entraba en su juego de reírle las gracias…”, se justificaba Quesada. “Y que le descoloquen a él no le gusta nada”, agregaba el portavoz de la Esquerra.

Pablo Motos recuerda el precio que pagó por entrevistar a Abascal: «La gente de izquierdas me acosó de forma miserable y mezquina»

A Motos le acusaron de «blanquear» al fascismo por su entrevista a Abascal.

Y algo de razón tenía en sus quejas viendo el cobarde ataque, meses después, de Rufián.

Pablo Motos rompía su silencio después tres años sin conceder entrevistas en el programa de Cristina Pardo en laSexta. El presentador ha revelado detalles de la famosa entrevista con Santiago Abascal que levantó ampollas en la izquierda en octubre de 2019 en plena campaña de las elecciones generales del 10-N.

Hay que recordar que las turbas fanáticas de la izquierda asaltaron las redes sociales con el hashtag #BoicotElHormiguero porque eran perfectamente conscientes que la aparición de Abascal en un programa de máxima audiencia sería una chute de popularidad para VOX como al final acabó sucediendo. La presencia del líder de la formación de derechas en ‘El Hormiguero’ generó más de 106.000 tweets y disparó a VOX en las encuestas.