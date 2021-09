Un tertuliano de Antena3 deja para el arrastre a una okupa: «Las casas no te las dan, ¡se compran!»

En directo desde Mijas, en primera línea de playa en una mansión sin igual, una familia de gitanos vive de Okupas, y en ‘Espejo Público’ se lanzaron a su encuentro este 2 de septiembre.

Allí, los reporteros dieron con la matriarca, que les atendió, pero la parte contundente le llegó charlando con el plató de Antena3. Un tertuliano, el psicólogo Javier Urra, hablando muy claro y con buena parte del país tras sus opiniones, entró en choque directo con la protagonista okupa:

-El mensaje que está viendo ahora media España, ¿de sus hijos, cuántos trabajan?

-Solo un nieto de 22 años, a los demás no les dan trabajo.

-Pero usted tiene que partir del criterio de que el trabajo no te lo dan, lo buscas, las casas no te las dan, las compras. Yo conozco muchos gitanos que trabajan.

-Por supuesto, nosotros queremos trabajo.

-¿Seguro?

-Es lo que pedimos, trabajo.

-Pero fíjese, cualquiera que nos esté viendo dice ¿realmente quiere trabajar alguien que tiene subvenciones y una casa de mil metros en primera línea de mar?