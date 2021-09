José Luis Ábalos ficha por ‘Todo es mentira’, el programa de Risto a quien acusó de intimidar a su familia

Tiene guasa el asunto.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes en el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, va a engrosar la nómina de tertulianos de ‘Todo es mentira’ (Cuatro).

Y decimos que este fichaje hay que tomarlo a chacota porque Ábalos es el mismo que hace unos meses, en noviembre de 2020, se encaraba con la tropa de Risto Mejide a cuenta de unas informaciones de Javier Chicote en el diario ABC y de las que el espacio del segundo canal de Mediaset se hacía eco.

De hecho, el político socialista llegó a acusar tanto al periódico de Vocento como a ‘Todo es mentira’ de estar intimidando a su familia a cuenta de un viaje del ministro a Canarias por la crisis de las pateras.

El 25 de noviembre de 2020 dijo esto a las cámaras del programa, afeando además que tomaran como referencia lo publicado por ABC:

Todo lo que afecta a la familia de uno sienta mal. Los hijos y la familia hay que respetarlo. El domingo este medio dijo que mis hijos estaban en un centro de educación concertada. No es cierto, además. Solo hay un niño que tiene 7 años y podrían haberse limitado a decir que era un centro de educación concertada y ya, no señalar el centro. Porque eso cualquiera que quiera ir a visitarlo ya sabe dónde está y eso a un niño de siete años no se le hace.

En cuanto al viaje a las Islas Canarias y su estancia durante el fin de semana, Ábalos quiso aclarar que él solo se quedó unas horas más, que lo pagó de su bolsillo y que nada extraño había en que lo acompañase su familia:

Yo terminé mi jornada el sábado a las 20.00h y el domingo me fui, no sé si eso es alargar mucho. Además lo he pagado yo, con lo que es grave la insinuación. Díganme en dónde está prohibido que yo concilie mi vida familiar. Si yo veo a mis hijos solamente en la noche, ¿cuál es el problema? ¿Me dicen también cómo llevo mi vida privada? ¿Tengo que pedir permiso? Me parece absurdo.

Y exigía tanto al ABC como a ‘Todo es mentira’ que no entrasen en la parcela familiar:

Hay muchos motivos pero dejen a la familia fuera. El domingo había un editorial en ese medio diciendo ‘Dejen a los niños en paz’. Hace muy poco sufrí unos escraches porque otro señaló mi domicilio. Ahora señalan el colegio. Ahora no puedo conciliar. ¿Cuál es el propósito? ¿Que no viaje por España y que no hable? No me van a intimidar“, protestaba.

«NO TENSIONEMOS MÁS»

E insistía Ábalos en que tanto Cuatro como el diario de Vocento habían elevado la tensión y la animadversión contra él y su familia:

No tensionemos más, porque algunos también nos gustaría ser libres, libres para elegir un centro escolar en Madrid donde la elección por lo público no está garantizada, libertad de poder salir a las calles y de disfrutar de la hostelería sin ser insultado, poder salir de la casa sin que nadie te insulte. Yo también quiero ser libre en mi país. Esto es una intimidación a mi familia. Y esto nos retrotrae a los peores años de la historia de este país.

Sin embargo, todo esto queda enterrado y el 9 de septiembre de 2021 José Luis Ábalos tomará parte en un programa en el que asegura que espera pasarlo bien.

Normal, por otra parte, que el exministro ya no recuerde su enganchada ni su acusación contra la ‘troupé’ de Risto Mejide.

Estamos hablando de alguien que tampoco recordaba, inicialmente, haberse reunido con la número dos del dictador chavista Nicolás Maduro en Barajas, Delcy Rodríguez, a horas intempestivas.