Bronca de bajos instintos en Sálvame: «¡Impresentable, imbécil, cerdo!»

Con sus aires habituales de chulito andaba Kiko Jiménez, concursante de realities, novio de Sofía Suescun y ex de Gloria Camila, en Sálvame este 7 de septiembre de 2021: «Aquí el gallinero se revoluciona…», decía.

Y no le faltaba razón, pero es que se estaba hablando de su relación, siempre cuestionada, y eso le molestaba al colaborador, que cargó contra Laura Fa de una forma poco ortodoxa. Y se lió una tremenda bronca de bajos instintos, de las que gustan tanto en la tarde de Telecinco:

Laura Fa : Oye, no seas tan sucio, que tú has vendido a tus ex, a tu familia, a tu novia y eres un sucio y un provocador. Y un imbécil, además.

Y se marchó del plató. Pero no fue suficiente para Kiko, que siguió:

Eso sí, no tardó en volver Fa:

Laura Fa: Este es un personaje baratijo que no me va a meter en sus cosas. Ya me has provocado, ¿estás contento? Si el que te vas a matar con Sofía eres tú, tienes la suegra y la novia que te mereces.

Kiko Jiménez: ¡Parece que te molesta ver a alguien feliz! Con la cara que tienes de estar todo el día oliendo mierda… Eres una infeliz.

Laura Fa: De la peste que echas tú, ¡impresentable! ¡Maleducado e impresentable! ¡Es la última vez en tu vida que me diriges la palabra! ¡Eres un barato y un cerdo!